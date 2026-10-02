El Sindicato de Inquilinas llama a organizar la huelga general: «Debemos detenerlo todo»

El Sindicato de Inquilinas ha hecho este viernes un llamado a comenzar a organizar una huelga general por la vivienda, pocas horas después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado los dos decretos del gobierno español que incorporaban medidas extraordinarias para afrontar la crisis residencial. El portavoz de la organización, Enric Aragonès, ha hecho el anuncio durante la concentración convocada frente a la sede de Junts en Barcelona, donde los manifestantes han seguido en directo la votación parlamentaria. «Debemos detenerlo todo, ya basta», ha proclamado Aragonès ante los concentrados, a quienes ha pedido que la movilización por el derecho a la vivienda se extienda a estudiantes y trabajadores. El portavoz del Sindicato ha señalado que «las calles han sido un clamor», y ha reclamado comenzar a preparar una huelga general ante la situación del mercado residencial.

El Congreso rechaza los dos decretos de vivienda

La llamada llega después de que el Congreso haya rechazado los dos reales decretos ley de vivienda. El Sindicato de Inquilinas había presionado durante los últimos días para que Junts apoyara los textos y había situado la votación como un momento clave para las medidas de protección de los inquilinos y de las personas en situación de vulnerabilidad.

La concentración de este viernes frente a la sede nacional de Junts, en el pasaje de Bofill de Barcelona, ha reunido a cerca de un centenar de personas, según la información recogida durante la protesta. Los Mossos d’Esquadra han desplegado un dispositivo policial y han instalado vallas para impedir el acceso a la sede del partido. Los manifestantes han seguido a través de altavoces la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y han respondido con silbidos y gritos.

La protesta estaba dirigida especialmente contra la decisión de Junts de votar en contra de los decretos. La formación había reclamado al gobierno español que retirara los textos y había anunciado que presentaría una propuesta alternativa en materia de vivienda. Junts sostiene que algunas de las medidas planteadas pueden reducir la oferta de pisos de alquiler y contribuir al incremento de los precios. Con los decretos ya rechazados por el Congreso, el Sindicato de Inquilinas sitúa ahora la movilización social como el siguiente instrumento de presión. La portavoz, Carme Arcarazo, ha asegurado que las protestas continuarán y ha situado la huelga general como el nuevo horizonte del movimiento.

Manifestantes llevan carteles por los alquileres indefinidos. Autor: Iñaki Martinez Azpiroz/ ACN

Los sindicatos mantienen abierta la opción

La posibilidad de una huelga general no queda limitada al movimiento por el derecho a la vivienda. El Sindicato de Inquilinas y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT mantienen conversaciones para valorar una eventual paralización ante la crisis residencial. Fuentes sindicales consultadas por el diario aseguran que la opción continúa abierta, aunque aún no hay una convocatoria formal.

La movilización llega después de varias jornadas de protesta en toda Cataluña y en el Estado. Este jueves, cientos de personas ya se habían concentrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona en una cacerolada contra la crisis de la vivienda, en una protesta en la que también se escucharon llamados a la huelga general.

El movimiento quiere convertir así la crisis de acceso a la vivienda en una reivindicación transversal que implique no solo a inquilinos y plataformas contra los desalojos, sino también a trabajadores y estudiantes. El objetivo es ampliar la capacidad de presión después de que la vía parlamentaria de los dos decretos haya quedado cerrada con su rechazo en el Congreso.

De momento, sin embargo, no hay una fecha ni una convocatoria formal de huelga general. Lo que ha hecho el Sindicato de Inquilinas es iniciar el llamado a organizarla y buscar adhesiones entre otros sectores sociales y sindicales. La concreción de una eventual paralización dependerá ahora de la capacidad del movimiento para sumar a las organizaciones sindicales y sociales.