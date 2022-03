Google Maps deshabilita les dades de trànsit ucraïneses per seguretat

L’equip de Google Maps ha deshabilitat la capa de trànsit en temps real en la zona d’Ucraïna per a “protegir la seguretat de les persones que són allà”, segons han informat fonts de la companyia tecnològica. D’aquesta manera, Google ha adoptat una sèrie de mesures en el marc de la guerra a Ucraïna, entre elles, ha augmentat automàticament les proteccions de seguretat dels comptes per a les persones a la regió. A més, els usuaris poden activar aquests controls i funcions per a millorar instantàniament la seguretat del seu compte.

Altres mesures que la companyia dels Estat Units ha pres davant la crisi a Ucraïna són pausar la monetització en les seves plataformes dels mitjans finançats pel Govern rus; la retirada de vídeos que violen les seves polítiques; i la donació de dos milions de dòlars en anuncis per a aquelles organitzacions i entitats que estan informant sobre els recursos que estan posant a la disposició dels usuaris sobre ajuda humanitària i reassentament, etc.

En concret, respecte a YouTube, s’ha paralitzat la possibilitat de monetitzar de diversos canals en la plataforma, inclosos aquells canals russos afiliats al Govern, i s’està limitant significativament les recomanacions a aquests canals. A més, Google ha restringit l’accés a la televisió russa RT i a altres canals a Ucraïna. “Continuarem monitorant els nous desenvolupaments i és possible que prenguem més accions“, han assenyalat les fonts de la companyia.