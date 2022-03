Arriben prop de cent menors ucraïnesos que seran refugiats a Catalunya

Terrassa ha estat la ciutat on han arribat els autocars procedents d’Ucraïna que transportaven a prop d’un centenar de jove menors -d’entre sis i 16 anys- que seran entregats a famílies d’acollida mentre duri la guerra i no puguin tornar al seu país. Es tracta de menors que s’han desplaçat a Catalunya gràcies a l’acció de l’ONG Tany (Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna), la majoria dels quals provenen d’entorns desestructurats i dels quals prop d’una vintena ja havien estat anteriorment amb famílies catalanes d’acollida. D’altra banda, el Departament de Drets Socials va anunciar que s’establia un nou procediment per accelerar els tràmits i facilitar l’acollida dels nens, que rebran una targeta sanitària i s’escolaritzaran

Tal com ha explicat l’entitat, els nens i nenes provenen de la ciutat de Nikopol, i part d’ells coneixen el català o el castellà gràcies a les estades que ja han fet en períodes vacacionals a Catalunya, ja sigui en èpoques d’estiu com de Nadal. Els menors ja tenen familia d’acollida assignada amb caràcter provisional, amb la guarda consignada per la Direcció General d’Arenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) sota la tuela de la Generalitat, i que es farà oficial en els propers dies. El departament de Drets Socials reitera que tota entitat que vulgui facilitar l’arribada de menors refugiats ho ha de fer constar al Govern per agilitar els tràits administratius.

La durada de les estades dels menors a Catalunya encara està per determinar, és a dir, durarà tot el que duri l’invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Els infants han arribat al voltant de les 10 de matí a Catalunya, després d’un viatge de més de 20 hores en autocar i aquest mateix dimecres seran entregats a les seves famílies d’acollida.

Localitats acollidores

Pel que fa a altres localitats que ja estan acollint ucraïnesos, Guissona ja té 87 refugiats de 43 nuclis familiars. Són 52 adults i 34 menors. A tots ells se’ls empadrona al municipi perquè tinguin garantits els drets com a ciutadans, segons ha dit l’alcalde Jaume Ars. Pel que fa l’escolarització dels menors, el Departament d’Educació decidirà si s’incorporen a aules ordinàries dels centres de Guissona o si ho fan a aules d’acollida.

Mentrestant, l’Ajuntament, en col·laboració amb entitats del poble, ha activat una planificació setmanal d’activitats esportives, artístiques, musicals i d’estudi de la llengua mare, entre altres, per fer més fàcil als infants l’arribada. Les activitats s’adaptaran al tipus d’escolarització que decideixi Educació, per tal que serveixin de complement.