Novetats en la ruptura de Shakira i Piqué: enfadats i amb versions diferents

Shakira i Gerard Piqué són els protagonistes de la premsa rosa des que comencessin a circular rumors sobre una presumpta infidelitat del futbolista, una situació que ha derivat en la publicació d’un comunicat oficial en el que confirmen que s’estan separant. Aquest cap de setmana se’ls ha vist junts a la República Txeca, un viatge que feien amb els dos fills que tenen en comú per donar suport al primogènit en un torneig de futbol americà. La periodista catalana Lorena Vázquez, una de les que va treure a la llum aquesta ruptura, ha donat més detalls al respecte en una intervenció a El Circ de 8TV.

En primer lloc, ha deixat clar que aquesta no ha estat una escapada de reconciliació: “Han anat per estar amb el fill mentre jugava el torneig, però van estar asseguts a extrems oposats de la grada i, de fet, van tornar a Barcelona en avions diferents. Ella va tornar diumenge a la nit en un vol privat amb els nens i només unes hores després, arribava Gerard Piqué en un altre vol privat. Recordem que cada viatget d’aquests no costa menys de 6.000 €… Tan malament es porten per no compartir jet ni que sigui per estalviar?”.

Sembla que la parella no ha acabat molt amigablement, el que dona pes a la teoria que el futbolista l’hauria enganyat. Lorena Vázquez ha donat més detalls sobre aquesta amiga especial del català: “Parlem d’una noia de 22 anys que és hostessa d’esdeveniments i que també treballa com a cambrera. Jo he vist el seu perfil d’Instagram i tinc fotos en què es veu que és rossa i realment molt atractiva. Ara té el perfil privat i, sorprenentment, ens ha bloquejat a la Laura Fa i a mi”.

Aquesta nit us explicaré novetats sobre la separació de l’any a @elcirc8tv de @Frank_Blanco . No us ho perdeu! Cap a les 23:45, tothom connectat!!! @AinaCer @Enriclucena @_alejacastello — lorena vázquez (@lorena_vazquez) June 6, 2022

Shakira no volia emetre el comunicat de separació

Pel que fa a les novetats sobre la separació, ha sorprès una informació nova que ha aportat la periodista. Sembla que Shakira no volia emetre el comunicat de separació, que hauria estat ell qui hauria insistit: “Ella va assabentar-se de la relació especial de Gerard Piqué amb aquesta noia i es molesta. Ara bé, de sobte hi ha un gir i ella demana més temps abans de publicar la confirmació perquè volia veure com avançaven les coses. Qui dona per acabada la relació és el futbolista”.

I, com en tota separació, en aquesta també hi ha dues versions: “L’entorn de Piqué m’insisteix que ja estan separats des de fa tres mesos i que la causa és un desgast en la parella per culpa de la convivència. Fonts properes a Shakira, en canvi, em diuen que és la relació de Gerard Piqué amb una altra noia el que precipita la separació”.

Com era d’esperar, la premsa s’ha col·locat a les portes de la casa familiar que la parella compartia fins fa poques setmanes. Això ha permès captar la primera imatge de la cantant colombiana a Barcelona després de la separació. No ha volgut respondre les preguntes dels reporters i, de fet, ni tan sols ha baixat la finestra del cotxe. S’ha limitat a somriure i saludar amb la mà mentre marxava d’allà en una furgoneta”.

Primera imatge de Shakira després de la separació | Europa Press

Precisament aquesta casa serà una de les propietats que hauran de repartir-se en la separació, un procés que s’espera que sigui llarg i que alguns creuen que podria derivar en una batalla legal per la custòdia dels petits. El xalet de tres plantes es troba en una parcel·la de 3.800 metres quadrats, una propietat que els va costar més d’un milió d’euros però que hauria incrementat el seu preu gràcies a la decoració que hi han posat.