El guanyador d’OT 3 deixa la música: “Estic malalt i necessito curar-me”

Vicente Seguí va fer-se famós gràcies al seu pas per la tercera edició d’Operación Triunfo, programa que va acabar guanyant. El valencià ha continuat lligat a la música des de llavors, encara que mai no ha gaudit de tanta repercussió mediàtica com en aquella època. Després d’un temps desaparegut, avui torna a ser notícia pel post que ha publicat en el seu perfil d’Instagram.

El cantant anuncia que es veu obligat a deixar la música temporalment perquè està malalt: “Aquest missatge està escrit per a tots aquells que m’heu donat estima, amor, companyia i suport entre moltes altres coses bones durant gairebé 20 anys. Estic malalt i necessito curar-me. Deixaré la música, de moment totalment i no sé si en un futur podré reprendre-la des d’un punt d’alegria pura i vertadera”.

“Aquells que m’estimeu ja sé que ho feu perquè ho heu demostrat durant molt de temps i encara continueu fent-ho, així que no és necessari que us lamenteu per mi. En la mesura del possible us demano si us plau, gairebé suplicant-vos-ho, que no m’envieu missatges ni em truqueu (especialment al mòbil, ja que si no hauré de bloquejar. Si és així, no t’ho prenguis com un atac a la teva ajuda i persona, simplement és per a la meva supervivència). Quan us necessiti, us buscaré i si continueu volent-me buscar-me i trobar-me, així serà. Si no, doncs no passa res. Us desitjo el millor a tots i totes i molta felicitat per a tots els qui teniu els cors purs. Us estimo i eternament agraït per totes les coses bones i màgiques”.

El guanyador d’OT 3, Vicente Seguí, anuncia que deixa la música | Instagram

L’artista va publicar un disc quan va acabar la seva edició d’OT, va publicar-ne un altre el 2006 i l’últim va sortir el 2009. Des de llavors no havia tornat a treure’n cap, encara que sí que actuava en diferents discoteques i sales de concerts. Ara es pren un descans per recuperar-se de la malaltia que li han diagnosticat, la que no ha volgut revelar. Els fans han omplert la publicació de missatges d’ànims i bons desitjos.