Letícia no oculta la mala relació amb la sogra: la prova que ho demostra

La relació de Letícia i Sofia de Grècia mai no ha estat gaire bona, especialment des del menyspreu en públic que va fer-li davant de la Catedral de Palma durant la Setmana Santa del 2018. Sogra i jove no s’estimen massa i algunes revistes del cor han afirmat que això ha refredat la complicitat entre Sofia i el seu fill Felip.

Ara bé, Vanitatis no creu que això sigui cert i, com a prova, publica avui un article en el que assegura que mare i fill estan més units del que sembla: “Felip VI i la mare es veuen gairebé cada dia a La Zarzuela, un recinte en el que viuen en cases diferents. És el fill qui visita la mare i ho fa cada dia sempre que l’agenda li ho permet. Les trobades són a les tardes, quan ell arriba en cotxe i s’està una estona amb ella”.

Aquesta informació posa fi a totes les teories que resaven que tenen Sofia abandonada. De fet, afegeixen que Felip va a casa de la mare en companyia de la filla un dia per setmana perquè vegi l’àvia: “Ara va només amb la petita, amb Sofia, però quan Elionor estava a Madrid també visitava a l’àvia”. A qui no veuen per allà mai és a Letícia: “Només veiem el fill i la mare, que parlen de les coses, s’expliquen què fan i com els hi va. Sofia exerceix d’àvia i veu molt a les seves netes”.

Sofia de Grècia, en un acte públic aquest estiu | Europa Press

Destaquen, però, que són ells qui visiten Sofia a casa d’aquesta i mai a la inversa. En canvi, qui seria una presència constant a casa dels monarques espanyols seria la mare de Letícia, Paloma Rocasolano. Sempre era ella qui es traslladava a Palau per vigilar les nenes quan Felip i Letícia havien de marxar de viatge, el que tampoc no té gaire sentit tenint en compte que l’altra àvia viu només a uns metres. Avui Sofia viatjarà fins a Nova York, on ha de presidir un acte de la Reial Acadèmia d’Història abans d’entregar els premis de l’Institut que porta el seu nom.

Després de tants anys, és bastant improbable que la tensió entre Sofia i Letícia acabi desapareixent. Mai no hi ha hagut bon feeling entre elles i, de moment, sembla que les coses continuen igual… fins al punt de negar-se, fins i tot, a visitar-la quan Felip es passa a veure-la i a interessar-se sobre el seu estat.