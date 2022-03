Els guardaespatlles de Kiko Rivera intenten agredir una periodista

Més problemes per a Kiko Rivera. El DJ oferia un concert a Càceres aquest cap de setmana, una actuació que s’ha viralitzat per dos moments molt desagradables. El primer? Quan alguns assistents començaven a cridar “Viva la Pantoja“, amb qui ell no es parlava des de fa gairebé un any. Amb això deixaven clar que no els agrada l’actitud que manté el cantant amb la seva mare, un atac cap a ell que ara prové també dels seus fans.

Aquest moment incòmode quedava en una simple anècdota poc després, quan una reportera de Telecinco explicava en directe que l’havien tractat molt malament durant el concert. Giovana González acudia a l’espectacle per fer un resum d’aquesta aparició del DJ en el programa Socialité, en el que denunciava públicament haver patit un tracte nefast per part de l’equip de seguretat de Kiko.

Què passava? Des del principi li haurien deixat clar que incomodava: “Només cinc minuts després de l’inici del concert, una persona va començar a gravar-nos i van mostrar aquestes imatges a la resta de companys de seguretat. Instants després, un dels guardaespatlles va començar a fer-nos la botifarra fins a quatre vegades seguides que tenim gravades”. Molt indignada, prosseguia en el seu relat: “Aquesta mateixa persona que ens feia la botifarra li va dir al meu càmera que l’esperava a la sortida“, una clara amenaça que acabava espantant la reportera. Però no acabava aquí la cosa, ja que Giovana va poder parlar amb un testimoni que va assegurar-li que els membres de l’equip de seguretat havien demanat que la “molestessin i empenyessin“.

💣 Grave altercado en el concierto de Kiko Rivera: intentan agredir a nuestra compañera @Gio_glez #socialité547 pic.twitter.com/vJ7Gv5MWe3 — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 27, 2022

“També van dir-los que ens llancessin una copa per sobre! Aquest intent d’agressió no estava justificat. Abans de començar ja m’estaven gravant i avisant-me quan jo no havia fet res. Entenc que estiguessin nerviosos, però aquests gestos no tenen cap justificació. Va ser molt desagradable, gens justificat i molt innecessari. Ens controlaven, intentaven fer-nos fora i incitaven a nois joves perquè ens tiressin la copa per sobre“, afegia en una denúncia pública que espera que tingui conseqüències.