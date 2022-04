Forta discussió entre Jorge Javier i Belén Esteban per culpa de Joan Carles

Belén Esteban mai no ha ocultat que és monàrquica, una ideologia de la que s’enorgulleix. Alhora, Jorge Javier Vázquez reconeix una vegada i una altra la seva animadversió cap a la família reial. Aquest xoc d’opinions ha acabat generant una forta esbroncada en directe amb el seu amic i company de Sálvame, una discussió que ha deixat amb la boca oberta els teleespectadors del programa de Telecinco.

Tot començava amb un debat entre els col·laboradors sobre si creien que Joan Carles I feia bé en mantenir-se desterrat. L’opinió del presentador català era ferma: “A canvi de la inviolabilitat, hom ha d’exercir una actitud exemplaritzant i ha quedat absolutament demostrat durant moltíssim temps que el rei no ha tingut aquesta conducta. El rei ha de complir un càstig i si tornés a Espanya seria fatal per al seu fill”.

Aquestes paraules van enfurismar Belén Esteban, que va procedir a defensar l’emèrit: “Jo crec que Joan Carles ha estat el millor ambaixador que ha tingut Espanya. Fins al dia d’avui, no hi ha hagut cap sentència contra ell. Em sembla una malifeta que el dia que li passi alguna cosa hagi de morir fora del seu país perquè crec que ha estat un rei que ha dut Espanya per bandera. Tu dius que és corrupte, però corrupte ho serà per a tu“.

Belén Esteban, molt enfadada amb Jorge Javier | Telecinco

Jorge Javier replicava: “A mi em sembla que hem de començar a fer un exercici de maduresa i no deixar-nos portar pels sentiments”. I d’aquí, a crits i arguments contraposats que acabava derivant en una escena surrealista en la que no s’entenia res del que deien perquè començaven a parlar tots alhora. Queda clar que Belén i Jorge són amics, però que no dubten en recriminar-se públicament tenir opinions diferents de les seves perquè consideren que són ells els qui tenen raó sobre el tema.