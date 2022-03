Els amics de Joan Carles revelen quins són els seus plans de futur

Joan Carles de Borbó respira una mica més tranquil des d’aquest dimecres, quan va saber-se que la Fiscalia del Tribunal Suprem havia decidit arxivar les investigacions obertes contra ell. Després de gairebé dos anys amb la vista posada en els seus negocis tèrbols, han fet una passa enrere que podria donar ales a l’emèrit per tornar a Espanya. Diverses fonts han repetit aquests últims mesos que Joan Carles té “unes ganes boges” de tornar a Madrid, el que fins ara no havia fet per no perjudicar encara més la imatge de la corona espanyola. Els encarregats d’anar informant sobre el seu estat d’ànims han estat els seus amics més propers, alguns dels quals l’han visitat a Abu Dhabi.

Entre ells destaca Pedro Campos, el resident del Club Nàutic de Sanxenxo i company de regates de l’emèrit des de fa molts anys. Vanitatis ha pogut parlar amb ell, qui confirma que Joan Carles s’està plantejant seriosament reaparèixer a Espanya durant una regata, encara que serà més endavant. Les següents que tenen previstes són el 18, 19 i 20 de març: “Ens agradaria que Joan Carles pogués estar present, però seria massa aviat perquè l’arxivament de les diligències s’han conegut fa només dos dies. A partir d’aquesta data tindrem una regata mensual i el que haurem de veure són les passes jurídiques que haurà de seguir. No sé com quedarà tot, però en els pròxims dies o setmanes s’anunciarà el seu retorn. Nosaltres l’estem esperant molt contents perquè la seva presència sempre ha estat molt positiva per al món de la vela”.

El rei Joan Carles manté les amistats del món de la vela | Europa Press

Pedro ha parlat amb ell amb molta freqüència durant la seva estada en els Emirats Àrabs: “Parlem de coses relacionades amb la vela, sobretot. Joan Carles és una persona molt positiva, molt animada. Sempre que parlo amb ell em transmet positivisme. Ell està molt bé i en una forma física fantàstica“. El seu amic posa sobre la taula una data aproximada en la que és probable que puguem veure l’emèrit a Espanya: les regates entre el 10 i el 18 de juny. Caldrà esperar a llavors per veure si les seves prediccions es compleixen i si la tornada del Borbó és definitiva o només estacional. Ja havien posat data al seu hipotètic retorn amb anterioritat, però mai no ho havien fet amb unes condicions tan favorables com les actuals.