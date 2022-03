Així és el nebot d’Iñaki Urdangarin, ballarí i nova estrella de Netflix

Iñaki Urdangarin és protagonista de l’actualitat des que confirmés la seva separació de Cristina de Borbó. L’exduc de Palma ha iniciat una relació amb una companya de feina i té feia nova com a entrenador en pràctiques de l’equip d’handbol del Barça. Aquest canvi de vida radical ha interessat molt a la premsa, encara que avui es parla d’ell per un tema que no hi té res a veure. En aquest cas, és el seu nebot qui el col·loca a primera línia mediàtica.

Parlem de Diego Urdangarin, fill del seu germà Mikel. El jove té només 24 anys, però el seu nom comença a sonar amb força. Ballarí professional, acaba d’estrenar-se la seva primera participació en una sèrie de Netflix: la producció espanyola Érase una vez… pero ya no. El noi hauria demostrat talent i passió per la dansa des de petit, un món en el que ha lluitat molt per arribar a formar part de l’equip de ballarins d’aquesta comèdia. En aquest musical, ha coincidit amb actors com Rossy de Palma o Asier Etxeandia i cantants famosos com Sebastián Yatra i Nia Correia. Aquesta pot ser una oportunitat molt bona per donar-se a conèixer, ja que entrar a formar part de la plataforma pot ser sinònim d’èxit.

Ha estat ell mateix qui ha anunciat que forma part de l’equip de ballarins de la sèrie. Com? Amb una publicació en el seu perfil d’Instagram en el que se’l veu en roba interior mentre l’equip de maquilladors cobreixen el seu cos de purpurina de color blau.

Així és Diego Urdangarin, el nebot ballarí de l’exduc de Palma | Instagram

Iñaki Urdangarin torna a veure’s ocupant els titulars, encara que en aquest cas només és per la seva relació familiar amb aquest ballarí. L’exduc de Palma mai no s’ha pronunciat públicament sobre la seva carrera i tampoc sobre ell, però podria ser que ho faci a partir d’ara per aplaudir el salt professional que ha fet gràcies a Netflix. Fa gràcia comprovar que Carla Vigo, la neboda de Letícia Ortiz, ha posat like a les publicacions del nebot d’Urdangarin. Tot queda en família.