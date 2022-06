Així és el pis de solter de Gerard Piqué: zona cara i veïns rics

El pis de solter de Gerard Piqué s’ha convertit en una mena de plató televisiu. Un munt de periodistes s’han traslladat fins allà i s’hi han instal·lat a la porta per controlar les entrades i sortides del futbolista, moments que aprofiten per fer-li un munt de preguntes sobre la separació de Shakira. Aquesta setmana s’ha publicat un primer retrat de la cambrera que hauria captivat el defensa blaugrana, que presumptament hauria iniciat una relació especial amb una hostessa a qui va conèixer en un bar de la zona alta de Barcelona. Quan la Shakira s’hauria assabentat d’aquesta actitud del pare dels seus fills amb la jove de 22 anys, hauria decidit fer-lo fora de casa i trencar definitivament després de 12 anys junts.

En un principi es pensava que la ruptura havia estat recent, però poc després va poder saber-se que s’hauria produït fa més de tres mesos. La separació no s’havia fet pública fins ara, però, una filtració que va forçar els protagonistes a confirmar els rumors en un comunicat molt breu en què demanaven respecte per a ells i també per als dos fills que tenen en comú.

Així és el pis de solter de Gerard Piqué

Com dèiem, totes les mirades se centren en el nou domicili del capità del Barça. Gerard Piqué va adquirir un pis al carrer Muntaner de Barcelona que li va costar quatre milions d’euros fa més de 10 anys. Ara ha tornat a viure allà, un pis de solter molt luxós situat a Sarrià-Sant Gervasi. La zona és cara i elegant, el que també es nota en els veïns que comparteixen edifici amb el futbolista. Telecinco ha publicat una fotografia de la façana, típica de la zona amb balcons macos i una estètica característica.

La casa de tres plantes que compartia amb Shakira i els nens a Esplugues de Llobregat fins ara és molt més espectacular, sí, amb vistes a Barcelona i moltíssimes hectàrees. Ara bé, aquest pis no està gens malament. Els seus veïns també tindrien molts diners, tal com ha revelat la revista Semana. L’apartament també va cridar l’atenció d’altres persones famoses, entre ells personatges coneguts com Jordi Pujol o un dels germans de Shakira. Ara bé, la gran majoria de propietaris són persones jubilades amb diners de tota la vida, tal com reconeix una perruquera de la zona a Nius: “Aquí no hi ha famosos. Bàsicament les meves clientes són senyores grans que venen a pentinar-se cada setmana”. L’oferta de restauració no és gaire àmplia en aquella zona, així com tampoc no és fàcil trobar-hi locals d’oci nocturn.

Telecinco publica com és la façana del pis de solter de Gerard Piqué | Telecinco

Altres residents d’aquella zona expliquen que els veïns intenten parlar amb discreció del seu veí futbolista: “Fan veure que no els importa la seva vida privada. Aquí hi ha molts diners. Les porteries tenen conserge, alguns van amb xòfer i jo només reparo Audis i Mercedes”, diu un dels mecànics d’aquells carrers. Ara bé, també deixa caure que hi ha molts clients de la zona que li reconeixen que han perdut valor adquisitiu: “Has vist quins preus hi ha? Venen aquí perquè tenen el pis, però no arriben a final de mes amb la pensió que els queda”.

El que queda clar és que Gerard Piqué no ha escollit un barri obrer per viure, el que tampoc ningú no s’hagués esperat. De moment aprofitarà tenir aquesta propietat al seu nom per viure en aquests primers mesos com a separat, però no se sap si continuarà aquí molt més temps o si començarà a buscar un altre lloc on viure més tranquil i sense tants veïns tafaners.