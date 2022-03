Diego Matamoros, ingressat amb problemes de medul·la: “No puc caminar”

Diego Matamoros tenia els seguidors preocupats aquests darrers dies, ja que no és habitual que l’influencer estigui tant de temps sense publicar res en el seu perfil d’Instagram. Les pitjors sospites s’han complert i ha estat ell mateix qui ha volgut gravar uns vídeos en els que confessa que està ingressat a l’hospital. El problema hauria començat divendres passat, un “moment fatídic” en el que va notar com l’esquena li fallava: “Vaig tenir una crisi greu de l’esquena, causada per una malaltia congènita i degenerativa que està relacionada amb hèrnies discals i amb la medul·la. Em van fallar les cames i vaig caure a terra”.

Allà va estar-s’hi més d’una hora, en la qual no era capaç de moure’s. Finalment va haver d’arrossegar-se per arribar al telèfon i poder demanar ajuda: “Vaig haver de lluitar contra el dolor i us asseguro que, en aquell moment, va ser una tortura. Van traslladar-me a l’hospital en ambulància i he estat sedat fins ara, que continuo ingressat. He passat molt de dolor i molt patiment, la veritat. El problema és que una de les vèrtebres està molt interioritzada i la medul·la una mica tocada. Ahir van punxar-me a la medul·la i em van injectar corticoides, amb la qual cosa esperen que pugui caminar d’aquí a quatre dies. Ara mateix no em noto massa les cames i em moc com si fos un avi”.

Diego Matamoros, ingressat després d’un gran ensurt | Instagram

L’ensurt ha estat molt gran i, pel que diu sembla que aquesta malaltia anirà a pitjor amb els anys. La seva mobilitat podria quedar afectada, encara que confia que amb la medicació i l’ajuda dels fisioterapeutes pugui tornar a caminar com sempre. Aquesta és la primera vegada que l’influencer i tertulià de televisió parla sobre aquesta malaltia, el que s’ha atrevit a fer gràcies al suport de la seva xicota. Així li ha reconegut en públic, en un vídeo ple de floretes cap a la barcelonina Marta Riumbau. La també influencer no s’hauria separat del seu costat, el que ell ha volgut aplaudir amb paraules molt maques.