Cristina Saavedra denuncia l’hospital en el que està ingressada la germana

La tragèdia s’ha instal·lat en la família de la periodista Cristina Saavedra. La presentadora dels informatius de La Sexta va perdre la seva germana el passat mes de juny per culpa d’un càncer, només dotze dies després de la mort de l’àvia. Per si això no fos poc, el passat mes de novembre feia públic que havien diagnosticat la mateixa malaltia a la seva altra germana. Des de llavors es troba en tractament, però desgraciadament el pronòstic no és bo.

Aquests dies es troba ingressada a l’hospital, una etapa complicada en la que la periodista no se separa del seu costat. Ha estat gràcies a això que ha pogut ser testimoni del que ha passat en el centre hospitalari, una situació que ha perjudicat els familiars dels ingressats i que ella no ha dubtat en denunciar a Twitter. El problema? Que estan rodant una pel·lícula en les instal·lacions de l’hospital i això ha tingut conseqüències en les visites: “En aquest hospital hi ha malalts acomiadant-se de la vida, malalts en les seves últimes hores amb càncer terminal. I s’han posat a gravar una pel·lícula. Així que el familiar del pacient demana agafar l’ascensor per veure la seva dona i li diuen que esperi, que estan rodant. Tampoc pot pujar per les escales, que estan rodant. Que esperi”.

Una situació que no ha dubtat en denunciar públicament: “Escoltin, que la vida de la meva germana s’acaba, que no hi ha minuts. I sí, llarga vida al cinema… però senyors del Sergas [el servei gallec de salut], aquest no és lloc per a un rodatge, aquí corre el temps. Hi ha molt de dolor, molt. I esquinça”.

Una denúncia que ha aprofitat per explicar com estan vivint aquesta nova complicació: “Vivim amb les entranyes fora, ens arrosseguem. Tampoc no hi havia plaça en el pàrquing públic perquè estava ocupat per l’equip tècnic de la productora. No, home. Tots donem suport a la cultura, també ho feia la meva germana, però a ella no li queden tants minuts. Quin dolor i quina vergonya. Gaudeixin quan surti la pel·lícula”.

Han estat molts els seguidors de la presentadora que s’han sumat a la denúncia en considerar que no és un lloc adequat per a un rodatge i, molt menys, si això implica que els familiars tinguin dificultats per accedir-hi. La família de Cristina Saavedra torna a patir la malaltia greu d’una de les germanes, el que els esquinça a tots de dolor.