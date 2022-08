Jennifer Lopez i Ben Affleck es separen tres setmanes després de la boda

La cantant Jennifer Lopez i l’actor Ben Affleck han decidit separar-se després de tornar del viatge de noces i de la boda que van celebrar fa tres setmanes. Ho han acordat tots dos i, per tant, la parella estaria passant pel seu primer distanciament. Segons han comentat fonts properes a la parella, ho fan pel seu propi bé i pel futur del recentment constituït matrimoni, pel que se suposa que la separació serà momentània i no acabarà en divorci.

Segons publica Hollywood Life, la parella ha arribat a un consens per separar-se justament després d’haver tornat del viatge de noces que han fet per Europa. La intenció és que aquesta separació serveixi per enfortir la relació i la màgia que hi ha entre ells. És una mena de pràctica per quan hagin de passar períodes separats per les seves professions. Segons aquest mitjà es separen ara durant un temps per trobar-se a faltar i no caure en la rutina ni haver de renunciar als viatges de feina per amor.

Els dos guanyen amb la separació

“L’única cosa que fa que la seva relació sigui tan única és que saben més que ningú el que comporta fer el que fan. De fet, creuen que passar temps separats els fa més forts i és perfecte perquè quan estan separats estan guanyant una quantitat exagerada de diners. És una situació on tots dos guanyen”, apunta el mitja estatunidenc. Hollywood Life també assenyala que la parella està sempre parlant, enviant-se missatges i fent Facetime quan estan separats treballant. “El temps que passen separats fa que tornar a reunir-se sigui molt millor. A JLo li encanta saber que el seu home estarà allà per a ella sense importar el que passi”, assegura una font propera a la parella, tot i admetre que estar separats tan aviat després de la boda no és el més ideal.