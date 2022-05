Yellow, el gos robot intel·ligent de Prosegur que custòdia Mútua Madrid Open i sorprèn els espectadors a la Caja Mágica

El gran protagonista en l’ampli desplegament de seguretat d’un dels majors esdeveniments esportius de l’any, amb prop de 300.000 espectadors, està sent Yellow, un gos robot dotat d’intel·ligència artificial que s’integra per primera vegada a l’avançat dispositiu de seguretat de Prosegur per al Mútua Madrid Open.

L’operativa de seguretat del torneig compta amb un equip de més de 200 persones i està organitzada entorn de tres anells de seguretat que integren enguany com a novetat tecnològica d’última generació el gos robot intel·ligent que la companyia de seguretat ha batejat amb el nom de Yellow.

La intel·ligència artificial permet al robot comunicar a través de tecnologia 5G qualsevol situació de risc al centre de control i compta amb capacitats d’analítica de vídeo, pot detectar elements sospitosos, reconèixer-los i generar una alerta i incorpora una gran varietat de sensors per a la recopilació de dades del seu entorn, com la temperatura o els gasos per a la prevenció d’incendis.

També pot pujar escales i moure’s amb fluïdesa sobre terreny irregular i és capaç d’evitar obstacles, crear mapes i donar a conèixer la seva posició en tot moment. Yellow està sorprenent aquests dies als visitants del torneig en Caixa Màgica i, fins diumenge que ve, realitza les rondes per les instal·lacions, de manera autònoma en rondes nocturnes i de forma supervisada per l’equip de seguretat en les zones en les quals hi hagi públic.

En cas que es detecti una alerta de seguretat, Yellow pot advertir a través del centre de control a l’equip de vigilants, detectant riscos o amenaces per a la instal·lació que està custodiant i ajudar a neutralitzar-les. També actua de vigilant VIP i acompanya als jugadors als seus entrenaments o partits.

D’aquesta manera, la incorporació de la robòtica a les activitats de seguretat complementa i àmplia les capacitats de l’equip sobre el terreny, “la seguretat d’un esdeveniment com aquest requereix anar sempre un pas per davant en la protecció de les persones i les instal·lacions. És essencial un model de seguretat que integra a les persones, la tecnologia i les dades, gestionats de manera intel·ligent”, apunta el director general de Prosegur Security, José Gil, qui afegeix que “d’aquesta manera, som capaces de detectar i actuar davant possibles incidències i fins i tot anticipem possibles riscos”.