Un grup internacional de begudes espirituoses compra el vermut Perucchi

El grup internacional liderat per Jean-Noël Reynaud ha comprat Perucchi, un vermut fabricat a Badalona que compta amb més de 150 anys d’història. Amb aquesta operació, la companyia d’origen francès Magellan & Cheers inicia el projecte d’adquisició de begudes espirituoses de producció local amb l’objectiu de crear una aliança de marques icòniques i artesanals d’alta qualitat.

Reynaud, CEO de Magellan & Cheers, destaca la importància d’aquesta primera compra, amb què preveu quadruplicar les vendes de Perucchi en els propers cinc anys.

Així mateix, l’inversor francès, que compta amb una trajectòria internacional de més de 30 anys en empreses com Remy Cointreau, Coca-Cola, Lactalis i Marie Brizard, té entre les previsions situar la facturació del seu nou grup en 200 milions d’euros abans del 2030.

“Perucchi és una de les grans joies del mercat de begudes espirituoses. És una marca que pot presumir d’història i que ha sabut créixer sense oblidar els valors artesanals, sostenibles i de proximitat. De fet, les mateixes calderes i tines d’envelliment que es van instal·lar als seus inicis, avui dia segueixen madurant el vermut. Ara és moment de donar ales a la marca i que, sense canviar-li el seu ADN, pugui arribar a un mercat molt més ampli”, va destacar Reynaud, que creu fermament en el potencial de Perucchi i en l’auge de productes artesanals de producció local.

Perucchi és el primer vermut del qual es té constància a Espanya, ja que es va elaborar a Badalona el 1876, de la mà del torinès Augustus Perucchi. D’això ja fa més d’un segle i mig i des de llavors la marca Perucchi ha crescut i ampliat el seu portfoli de productes. El seu vermut està elaborat a base de vins, misteles, herbes, plantes i arrels, i actualment compta amb cinc tipus diferents de vermut fins a diferents licors.

El 2017 Àlex Soler Kettlitz i Eduardo Fló Vidal-Ribas, dos empresaris catalans amb experiència al sector de les begudes espirituoses es van quedar amb l’empresa per donar-li un impuls. És ara, cinc anys més tard quan, amb l’entrada del grup de Reynaud, fa un nou salt. Tant Soler com Fló, que coneixen l’essència Perucchi, continuaran involucrats tant a la marca com al grup de Magellan & Cheers. La firma, que factura gairebé 5 milions, ocupa actualment 20 persones a les instal·lacions de Badalona, ​​on es produeixen més de 120.000 ampolles a l’any.

La companyia destaca que amb Perucchi dins de Magellan & Cheers, “l’estratègia de creixement és clara i implica magnificar la distribució del producte que, per ara, es distribueix al sector de l’hostaleria (vermuteries, restaurants, bars i hotels) i a botigues especialitzades a Espanya. Aquesta estratègia de distribució es presenta amb tres eixos: el primer eix travessa fronteres i pretén arribar a països com els Estats Units i Itàlia, principalment. El segon serà la presència a supermercats d’alta gamma, majoristes especialitzats i ecommerce específics. I, finalment, Reynaud també destaca el potencial que veu a Perucchi per desenvolupar-se com a marca important al sector de la cocteleria”.