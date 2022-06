El tràfic de drogues es dispara un 82% a Barcelona, ​​la ciutat on creix més entre els grans municipis

Aquesta setmana hem conegut les dades de les infraccions penals corresponents al primer trimestre del 2022, oferides pel Ministeri de l’Interior al seu darrer Balanç de Criminalitat, i Barcelona és la ciutat que creix més en els delictes de tràfic de drogues en comparació amb altres grans ciutats de l’estat. La capital catalana ha experimentat un augment del 81,7% durant els tres primers mesos respecte al mateix període de l’any anterior.

Si ens fixem en les xifres, a la ciutat comtal s’han registrat 378 casos entre gener i març, o el que seria el mateix, una mica més de 4 delictes per tràfic de drogues diàriament. Madrid, per part seva, amb 542 casos, ha experimentat una crescuda del 20,2%, una xifra que dista molt del creixement que ha registrat Barcelona.

Molt per darrere de les dades de la capital catalana, entrem a ciutats com València i Sevilla, que compten amb 67 i 65 casos respectivament. A València, l’increment ha estat del 17,5% del primer trimestre en relació amb el mateix període de l’any anterior, mentre que a Sevilla s’ha reduït el nombre de casos per tràfic de drogues en un 18,8%. El cas més paradigmàtic el trobem a la capital biscaïna, Bilbao, on només s’han comptabilitzat 6 casos, un 60% menys que el mateix trimestre del 2021.