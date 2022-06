The Knot Worldwide, Fluidra i Makro, premis AdQualis a les millors pràctiques en direcció i gestió del talent

AdQualis Human Results, consultora integral de Recursos Humans especialitzada en la recerca d’executius a Espanya, va lliurar els premis AdQualis Awards, uns guardons que reconeixen les millors pràctiques en direcció i gestió del talent a Espanya i que van recaure, entre d’altres, a The Knot Worldwide , Fluidra i Makro.

A la seva XXI edició, el Premi al Millor GeneralManager va ser per a Angel Llull, president Internacional a The Knot Worldwide; el Premi al millor HR Director es va atorgar a Amàlia Santallusia, global HR and ESG Directoren Fluidra; el Premi al TalentManagement a Nagore Alonso, head of Talent & Culture a Makro Autoservicio Mayorista S.A España; el Premi a l’àrea d’HR Specialist a Giulia Gandolfi, globalTalent Specialist a Amplifon; el Premi al Líder enfocat a la transformació organitzacional a Marc Costa, director general/CEO a Tatay SA, i el Premi a la Millor Pràctica a ESG (Environmental i Social Governance) a l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), pel seu projecte ‘Apadrina el tractament d’un nen a Sierra Leone’.

A l’entrega, que va tenir lloc a Barcelona, ​​hi van assistir més de 300 professionals i directius de l’àmbit dels recursos humans, la gestió del talent i el management.

El jurat, format per professionals de les companyies Amgen, Grup Bimbo, Banc Sabadell, Lidl, Grup Artsana i Damm, van valorar el bon acompliment i les trajectòries dels finalistes a partir dels ‘perfils cecs’ escollits de les candidatures espontànies presentades a la web d’AdQualisHuman Results.

La gala va estar presidida per Consuelo Castilla, presidenta i sòcia d’AdQualis Human Results, que va assenyalar que “després de dos anys sense poder reunir-nos a conseqüència de la pandèmia, aquesta edició pren més rellevància que mai. És de vital importància reconèixer aquells professionals, casos d’èxit i bones pràctiques, especialment en un context complicat com el que hem viscut. Amb aquests guardons volem llançar una invitació al sector a continuar treballant amb la seva impecable professionalitat i animés tots els professionals dels Recursos Humans a continuar innovant”.

Per la seva part, Angel Llull, president internacional de la companyia tecnològica The Knot Worldwide, i premi al millor General Manager, va destacar que “aquest premi suposa un reconeixement a tot l’equip que forma part de The Knot Worldwide. És un plaer treballar per a una companyia que posa les persones al centre de l’estratègia juntament amb el client. Estem orgullosos de continuar creixent com a companyia mantenint sempre ferms els nostres valors fonamentals i posant sempre en primer pla el benestar dels empleats”.