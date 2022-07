T-Systems consolida els seus serveis ‘cloud’ a Espanya i lidera el mercat

L’última edició de l’informe ‘Penteo Cloud Repor’ ha destacat a T-Systems com a líder en la provisió de serveis ‘cloud’ a Espanya per setè any consecutiu, destacant el creixement en infraestructures, serveis i solucions dels últims anys, la ‘excel·lent’ qualitat percebuda pels seus clients i l’enfocament vertical que aporta a cada projecte.

La filial de Deustsche Telekom consolida la seva posició en la provisió de serveis ‘cloud’ a Espanya durant l’últim any, amb un creixement del 40% en el nombre de projectes i una inversió de més de 12 milions d’euros en el desenvolupament i millora de plataformes i infraestructures per a potenciar les seves capacitats en els serveis ‘cloud’.

A més, T-Systems ha continuat treballant en els seus acords i certificacions amb els tres principals ‘hiperescaler’s (AWS, Google i Azure) que ho converteixen en un proveïdor de serveis agnòstic enfocat a oferir la millor solució per a cada client.

La companyia compta amb les màximes certificacions per a cada hiperescaler i és Premier Consulting Partner de Amazon Web Services, Premier Partner de Google Cloud i té 11 certificacions Gold en el cas de Microsoft Azure. A més, supera les 300 certificacions només a Espanya i ostenta la certificació de desplegament de SAP® S/4HANA en tots els ‘hyperescalers’.

“El 2022 continuarem reforçant les nostres capacitats, infraestructures, serveis i solucions cloud per a ajudar els nostres clients a adaptar-se de forma més àgil a les condicions que demanda el mercat”, va afirmar David Mañas, head of Cloud Infrastructure & Security Services de T-Systems Ibèria. “Cobraran especial importància”, va afegir, “factors com la sostenibilitat i la creació d’una infraestructura de cloud sobirana a Europa, per exemple a través del projecte GAIA-X, en el desenvolupament de la qual estem molt involucrats i que coliderem a Europa”.

Al costat d’això, Penteo també assenyala el talent com un dels reptes del sector per al desenvolupament dels serveis cloud i per a garantir la seva qualitat.

En aquesta línia, T-Systems ha anunciat la contractació de 1.000 professionals en els pròxims 5 anys en el seu Centre d’Excel·lència de Granada, i altres 300 aquest 2022 en el seu Centre d’Excel·lència de Reus, addicionalment a les posicions de la resta del territori, reafirmant el seu compromís amb la provisió d’uns serveis de qualitat per als seus clients.

Així mateix, Penteo ha destacat l’enfocament vertical de T-Systems en el desenvolupament dels projectes ‘cloud’ com un valor diferencial. De fet, els clients de la companyia també destaquen el seu coneixement sectorial i el seu enteniment del negoci com dues grans qualitats de la companyia en la provisió dels serveis ‘cloud’, al costat de la seva solidesa tècnica i la flexibilitat i capacitat d’adaptació a necessitats específiques.

Aquest enfocament vertical es materialitza en la creació de Cloud Labs per a indústries com Retail, Automoció o Sanitària, amb l’objectiu d’accelerar l’adopció d’aquesta tecnologia ajudant a triar combinació de plataformes i solucions més adequades a cada empresa, amb una aproximació pràctica a través de la celebració de sessions de co-creació i co-innovación amb els propis clients.

Un altre aspecte al qual es refereix l’informe és la ‘excel·lent’ qualitat percebuda pels clients de T-Systems en el desenvolupament de cada projecte, des del procés comercial al desplegament del projecte.

En concret, la consultora destaca la flexibilitat per a adaptar-se a la situació del client a cada moment, l’eficiència en l’execució, la innovació i el valor afegit al negoci que han aportat les solucions de T-Systems.

T-Systems suma aquest reconeixement a l’aconseguit a la fi de 2021 en l’últim informe de ‘Outsourcing de IT’ elaborat per Quint i Whitelane que el situa com el proveïdor tecnològic que més satisfacció general genera entre els seus clients a Espanya, sent a més líder en satisfacció en la provisió de solucions ‘cloud’, data center i infraestructures; així com de serveis a usuari final.