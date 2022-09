‘Superfounders’, el llibre que recull la història dels emprenedors de les 12 grans ‘unicorn’ espanyoles

‘Superfounders de las grandes ‘unicornio’ españolas’, de Manuel López Torrents i editat per LID Editorial, compte les històries de superació i èxit de l’elit emprenedora que ha aconseguit portar a les seves companyies al màxim nivell. Les últimes a aconseguir la categoria de ‘unicorn’, a l’inici de l’any, han estat Fever, fundada per Pep Gómez en 2011; Domestika, nascuda de la mà de Julio Cotorruelo i Tomy Pelluz, i Travelperk, que té darrere a Javier Suárez i Avi Meir. En els últims anys la creació de ‘startups’ a Espanya s’ha disparat convertint-se en terra de ‘unicorns’, aquelles empreses valorades en més de mil milions de dòlars.

Històries diverses

En aquest llibre es narren moltes d’aquestes històries i també les inquietuds intel·lectuals, la filosofia i les particularitats de Javier Pérez-Tenessa i Maurici Prieto, fundadors de eDreams, considerada la primera ‘startup’ espanyola a formar part d’aquest exclusiu grup; Jesús i Fernando Encinar i César Oteiza, d’Idealista; Meinrad Spenger, de Másmóvil; Felipe Navío, Juan Urdiales i Tabi Vicunya, de Jobandtalent; Juan d’Antonio, de Cabify; Óscar Pierre i Sacha Michaud, de Glovo; Iker Marcaide, de Flywire; Pedro Castillo, de Devo, i Enric Asunción i Eduard Castañeda, de la tecnològica Wallbox.

López Torrents va indicar que “no hi ha un llibret fiable que garanteixi la cristal·lització en èxit de les bones idees”, encara que si que hi ha una característica en comú entre tots aquests emprenedors: “volen crear, tenen la voluntat de fer coses”. “Són els nostres herois actuals, que tiren del món i contribueixen al fet que evolucioni”, va ressaltar.

Pròleg a càrrec de María Benjumea

El pròleg ha anat a càrrec de María Benjumea, fundadora i presidenta de Spain StartUp–*South Summit, una de les principals veus en l’entorn emprenedor.

Per a ella hi ha tres característiques clau d’un projecte de ‘startup’ que el diferencien de qualsevol altre: comptar amb un projecte innovador, tenir com a objectiu créixer ràpid i fer-lo de manera global. “Això és el que defineix als dotze ‘superfounders’ que es recullen en aquest llibre”, va afirmar.

Benjumea també va subratllar que “la proporció de l’emprenedoria masculina enfront del femení continua sent d’un descoratjador 80/20” i va reclamar una participació més activa de la dona a l’hora d’emprendre.

En definitiva, ‘Superfounders de les grans ‘unicorn’ espanyoles’, realitza un viatge pel panorama actual de les ‘startups’ fins a aterrar en la seva projecció futura amb una anàlisi de les tendències i oportunitats en els diferents mercats.