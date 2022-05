Servihabitat incrementa el valor de les seves vendes en més del 33% en el primer trimestre de l’any

Servihabitat, servicer multiproducte i multiclient de gestió d’actius immobiliaris i financers, tanca el primer trimestre de 2022 augmentant el valor total de les seves vendes en més del 33% respecte al primer trimestre de l’any passat.

Segons va explicar aquest dijous el CEO de Servihabitat, Iheb Nafaa, han tancat el trimestre “amb un excel·lent mes de març quant a activitat comercial, amb volums que han superat el global de gener i febrer. Aquestes xifres han estat acompanyades per l’interès inversor, que s’ha vist influenciat tant per la volatilitat que es percep en els mercats, la qual cosa ha fet centrar la seva estratègia en actius més estables com l’immobiliari, com per la previsible pujada de tipus d’interès”.

Nafaa va indicar que aquestes circumstàncies han condicionat la decisió de compra de la demanda en aquest últim mes, especialment pel que fa a l’adquisició d’habitatge.

En aquest sentit, el residencial continua mostrant-se com el segment que presenta uns increments més sòlids i constants: el valor de les compravendes ha estat del 40,6% superior a les tancades per Servihabitat durant el mateix període de l’any anterior.

Quant al mercat d’actius terciaris, en termes generals es consolida la reactivació que va començar a despuntar fa uns mesos. El valor de les operacions de locals, oficines i naus comercialitzades per Servihabitat ha crescut un 28%.

En aquest context, destaca l’evolució en la comercialització d’oficines, una de les tipologies d’actius que més van notar l’impacte de la pandèmia, on el valor global de vendes es duplica respecte al trimestre de 2021, amb un augment del 104% a causa de la demanda de majors superfícies que compleixen amb les noves tendències d’espais més flexibles.

L’estratègia d’especialització iniciada en els últims tres anys també sorgeix efectes en la comercialització de sòls. En aquests primers tres mesos, el valor dels terrenys transaccionats per Servihabitat ha estat un 6% superior al de l’any passat.

Els ritmes de venda de Servihabitat es fonamenten per una gestió industrialitzada que es recolza en una tecnologia pròpia i una xarxa de comercialització especialitzada tant en territori com en producte.

Tal com puntualitza Nafaa, “hem dissenyat sistemes i processos que ens ajuden a augmentar la flexibilitat i l’eficiència, la qual cosa ens permet accelerar la comercialització dels més de 170.000 actius que tenim sota gestió actualment”.

Gestió de crèdit

Quant a la recuperació de crèdit, s’ha incrementat en un 7%. En aquest sentit, i amb una perspectiva econòmica de creixement, el context actual afavoreix que molts deutors puguin obtenir un refinançament total o parcial del seu deute, alhora que tenen accés a productes de reestructuració especialitzats, servei que Servihabitat ofereix als seus clients en actius financers.

Nafaa va assenyalar que “l’estratègia d’especialització que seguim en Servihabitat, la potència comercialitzadora i el profund coneixement del producte ens permet donar resposta a una demanda creixent”.