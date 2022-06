Meeting Lawyers tanca un acord amb Zurichempresas.es i oferirà consultes legals

La ‘startup’ de consulta legal digital Meeting Lawyers ha signat un acord amb ‘Zurichempresas.es’, la unitat de negoci experta en companyies, comerços i autònoms de l’asseguradora, per a oferir serveis d’assessorament jurídic als seus més de 5.000 usuaris. La nova aliança, la primera de Meeting Lawyers amb una gran asseguradora, permetrà resoldre dubtes legals de manera immediata i totalment en línia, a través de l’app desenvolupada conjuntament per la startup i ‘Zurichempresas.es’.

Advocats especialitzats en diferents branques del dret (laboral, mercantil, fiscal, etc.) atendran les consultes per xat o videotrucada. L’equip està format per lletrats amb dilatada experiència legal per a pimes i autònoms, als qui els usuaris també podran enviar documentació a través de l’app, de forma totalment segura.

D’aquesta manera, es podran revisar les clàusules d’un contracte o un requeriment de l’administració, entre altres documents. El principal objectiu de l’acord és aportar seguretat jurídica en el dia a dia dels negocis, així com oferir acompanyament legal en els moments clau, aprofitant la immediatesa de l’entorn digital.

En aquesta línia, la startup ofereix a les grans companyies la possibilitat d’integrar l’assessorament legal en el seu portfolio de serveis i prestacions, ja sigui per a clients o empleats, via app o web.

“En Meeting Lawyers portem més d’un any oferint assessorament legal digital en diferents branques del dret a més de 180.000 usuaris. La nostra tecnologia pròpia ens permet fer-ho a cop de clic, amb immediatesa i les màximes garanties, oferint una experiència inigualable. Aquest acord amb Zurichempresas.es, del qual podran beneficiar-se més de 5.000 nous clients, ens acosta encara més al nostre objectiu de democratitzar l’accés a l’orientació jurídica a Espanya”, va destacar Claudia Pierre, cofundadora i CEO de Meeting Lawyers a Europa.

El director de Zurichempresas.es, Agustí Pascual, va explicar que aquesta unitat de negoci va néixer en 2018 amb l’ambició de donar solució a les necessitats asseguradores de pimes i autònoms que buscaven una assegurança adaptada al seu negoci i amb una experiència digital i àgil en la contractació.

“Ara, amb l’equip de Meeting Lawyers hem desenvolupat l’app Zurich Amb tu per a connectar amb autònoms, emprenedors i empresaris més enllà del seu segur, facilitant-los suport en els aspectes legals de la gestió del seu negoci, i accés a Agents de Zurich especialitzats des del seu mòbil. És una aposta per la innovació digital, sense esperes i amb un tracte personalitzat, amb una tecnologia que ens permetrà anar evolucionant la nostra proposta de valor”, va subratllar Pascual.

En el seu primer any de marxa, Meeting Lawyers ha tancat acords amb companyies com iSalud, MásMóvil, Housell, Eurona, Banco Mediolanum i Connecting Visions, a les quals ofereix serveis d’assessorament legal adaptats a cada necessitat i marcats per la immediatesa en les consultes (el temps mitjà de resposta és inferior a dos minuts).

Així mateix, la ‘startup’ incorporarà nous clients en els pròxims mesos. La tecnologia pròpia de Meeting Lawyers permet que la plataforma sigui totalment flexible i customizable. En aquest sentit, s’integra en l’app i la web de cada companyia d’acord amb la seva imatge corporativa.

En cas que l’organització no compti amb aquesta mena de suport, la ‘startup’ desenvolupa una app específica perquè pugui oferir el servei als seus clients i/o empleats, sempre sota la marca de la companyia.