Manuel Lao fitxa Juan Antonio Alcaraz per dirigir Nortia, el hòlding empresarial de la Família Lao. El family office comptarà de forma immediata amb Alcaraz com a director general i representant del hòlding als diferents consells del seu portfoli, reportant directament Manel Lao Gorina com a vicepresident executiu.

Nortia inicia una nova etapa amb Alcaraz al capdavant per reforçar la gestió del hòlding, la Fundació i el Consell de Família; aportant valor amb la seva trajectòria professional al món financer i empresarial.

Nortia és el segon accionista més gran de Merlin Properties, amb un 8,2% del capital de la socimi especialitzada en immobiliari de negoci i líder a l’IBEX35. També compta amb posicions rellevants en infraestructures amb el 3% a Sacyr, així com inversions en infraestructures sostenibles a través de Serena Industrial Partners i inversions en energies renovables a través del fons Q-Energy.

Nortia recentment ha realitzat una inversió adquirint un 15% de participació en la gestora d’actius Arcano, una signatura de referència al sector especialitzada en banca d’inversió i gestió d’actius alternatius.

Així mateix, gestiona inversions a l’àrea immobiliària amb una selectiva activitat promotora, destacant el projecte Dunique (Marbella) i, al sector hoteler amb el Grup Pulitzer.

Nortia Capital juntament amb el fons ICO Next Tech, Iberdrola i Seaya han portat a terme el llançament d’Andromeda, el primer gran fons tecnològic per accelerar la transició energètica i la sostenibilitat.

En altres àrees s’ha invertit a través del Fons McWin Food Ecosystem Fund en projectes foodtech de caràcter sostenible al sector alimentari.

Manuel Lao, es troba al top 50 del Rànquing de les fortunes més grans d’Espanya a la llista Forbes i d’El Mundo, i gestiona el seu patrimoni a través del hòlding Nortia.