L’exnúmero u defensa la postura de WPT en el litigi contra FIP i QSI

L’exjugadora argentina de pàdel Inés Álvarez, número u mundial en 1993 i 1994, va assenyalar en el mitjà especialitzat PadelNetwork que “des del punt de vista jurídic”, en el conflicte que travessa el pàdel professional masculí, la posició més forta és ,“sens dubte”, la de World Padel Tour. “Els contractes se signen per a complir-se”, va afirmar.

Al marge del seu palmarès, que inclou entre altres èxits tres títols mundials per equips i dos subcampionats del món per parelles, Álvarez va compartir la seva visió com a advocada a l’hora d’analitzar el litigi que enfronta a la Federació Internacional (FIP), Qatar Sports Investments (QSI) i l’Associació de Jugadors (PPA) amb el primer circuit professional a nivell mundial.

L’origen del conflicte es remunta a la creació per part de la FIP (i amb el patrocini de Qatar) de la sèrie de tornejos Premier Padel, i els posteriors “incompliments” de contracte per part dels jugadors associats a la PPA. Uns contractes en vigor l’existència del qual, segons Álvarez, “no podem passar per alt” i que, com en la resta de relacions contractuals, estan fonamentats al principi, el de “bona fe”, que implica “la recíproca lleialtat de les parts”.

Considera que en el cas que una de les parts incompleixi o decideixi rescindir el seu contracte de manera unilateral i anticipada “haurà d’assumir els costos que estan previstos”, tal com succeeix amb les clàusules de rescissió en disciplines com el futbol o el bàsquet.

En aquest sentit, com a assessora jurídica, la expalista argentina admet que el seu primer suggeriment als jugadors hauria estat “que compleixin el contracte amb WPT”, ja que “és molt” el que aquest circuit “va aportar al pàdel” i el que “va possibilitar en guanys” de patrocini i altre, “quan ningú més volia arriscar diners (o, almenys, no amb les xifres que avui semblen estar en dansa)”.

Com a alternativa, i segons la seva experiència professional, Álvarez hauria suggerit a la PPA “negociar la sortida contractual amb WPT” i, per descomptat, “no jugar un circuit paral·lel fins que no estigués la negociació en la taula”. Sobre la demanda per competència deslleial presentada per World Padel Tour a la FIP, QSI, la PPA i la seva junta directiva, la lletrada considera que el Jutjat del Mercantil número 15 de Madrid pot determinar que “Premier Padel va incórrer en pràctiques de competència deslleial”.

Al mateix temps, Álvarez deixa en mans de la justícia espanyola si “va haver-hi alguna conducta que constitueixi abús de la posició dominant per part de WPT”. “Tot es resumirà en una qüestió de prova sobre els fets que els jugadors entenen com a amenaces”, afegeix. No obstant això, aclareix que aquesta circumstància “no legitimaria ‘per se’ la possibilitat que l’altra part incompleixi el contracte” i que “els jugadors juguin l’altre circuit sense haver de pagar cap indemnització”.

Al seu parer, el fet que els professionals adscrits a la PPA continuïn compaginant els seus compromisos amb WPT amb tornejos com els Major de Qatar i Itàlia “empitjora” la situació. “Si continuen jugant es tractarà d’incompliments reiterats del contracte”, assegura la jurista i expalista, qui admet que com a jugadora “hauria estat del costat de complir el que vaig signar o de pagar la sortida del contracte”.

Picardia

Respecte al paper de la Federació Internacional de Pàdel, la tricampiona mundial per equips considera que s’ha anat creant “una zona grisa” motivada per les últimes decisions del president Luigi Carraro, i al fet que el màxim ens del pàdel mundial s’hagi convertit “en jutge i part”. “Estimo que (aquesta circumstància) pot jugar a favor de WPT”, afegeix, abans de recordar que les mesures cautelars presentades pel circuit poden impedir “que els jugadors amb contracte en vigor disputin els tornejos de la Premier Padel”.

Després d’insistir en la importància dels contractes en l’esport professional, Álvarez no ha tingut objecció a admetre que l’estratègia del binomi FIP-QSI amb la creació de Premier Padel s’ha basat en la picardia o “vivor criolla”, segons les seves paraules. Una actitud que, com a veu influent en aquesta disciplina, desaprova.

“Personalment, hauria preferit altres escenaris”, ja que, en la seva opinió, el fet que ara hi hagi “gent molt adinerada” que vol entrar en el negoci “és una gran notícia, però no pot fer-nos oblidar tot l’anterior”. “Al meu entendre, del costat dels jugadors això es podia haver fet millor”, conclou l’en altre temps número u mundial.