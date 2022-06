LaLiga SmartBank, un pas més a prop de la Primera Divisió

El calendari de LaLiga SmartBank inclou la pròxima temporada alguns derbis que van acaparar durant anys l’atenció dels aficionats en Primera Divisió. Ahir es va celebrar el sorteig del calendari de trobades per a la temporada 22/23 de LaLiga SmartBank, deixant un panorama inèdit en aquesta categoria, ja que hi haurà derbis com el basc entre l’Eibar i l’Alabès, que se celebrarà el 20 de novembre; el mític canari entre el Tenerife i Las Palmas, i el que jugaran l’Oviedo contra l’Sporting, que tindrà lloc el 18 de desembre, sense oblidar els enfrontaments entre el Saragossa i l’Osca.

Els últims moviments de la temporada que acaba d’acabar, amb el descens d’equips històrics, com Granada, Llevant i Alabès, ha suposat una bolcada en la categoria de plata, en la qual es preveu una emoció i una competitivitat dignes de LaLiga Santander.

Als quals tornen des de dalt, se sumen clubs que tornen, però des de baix, com el Racing de Santander, que després de dues temporades ha aconseguit el seu buit en Segona. A més, clubs veterans de Primera Divisió com el Tenerife, Sporting de Gijón, Reial Saragossa o l’SD Eibar també formaran part d’aquesta nova temporada de la segona categoria del futbol espanyol.

En total, quinze dels vint-i-dos equips que jugaran LaLiga SmartBank la pròxima temporada han estat en la Primera Divisió durant diferents anys, alguna cosa que imprimeix a la temporada 22/23 un especial interès, ja que podria ser considerada una versió B de la Primera, on hi haurà partits que qualsevol aficionat relacionaria amb un encreuament normal de LaLiga Santander.

A més, altres dotze equips d’aquesta categoria pertanyen a ciutats capitals de província, la qual cosa suposa una massa social major que segurament comporta desplaçaments importants per a seguir els assoliments del seu equip, amb l’impacte econòmic que això suposarà al llarg de tota la temporada en els diferents destins.

D’altra banda, les pedreres també tindran un protagonisme especial. El Villareal B s’erigeix com l’únic equip filial de la categoria amb una plantilla jove però molt potent. No obstant això, la pedrera del Villareal no serà l’única amb un paper destacat en la competició, ja que, per exemple, la de l’Alabès, que compta amb 15 internacionals de diferents nacionalitats en categories inferiors, o la del Sporting de Gijón, amb la seva prestigiosa escola de Mareig, intentaran ajudar els seus equips a aconseguir els objectius marcats.

La suma de tots aquests factors resulta en una competició molt atractiva també des del punt de vista econòmic. Així ho demostren les apostes que estan fent grans fons d’inversió en equips de Segona Divisió, com el cas del Reial Saragossa, que el seu 51% de la seva capital ha estat adquirit per part d’un grup d’inversors, els quals atresoren una àmplia experiència en el món del futbol i en la gestió de clubs a nivell mundial com l’Inter de Miami (els EUA), Racing Club de Lens (França) i Milionaris FC (Colòmbia). Així com el recent anunci que ha fet el CD Leganés pel qual el grup estatunidenc Blue Crow Sports s’ha fet amb el 99,1% de la seva capital.