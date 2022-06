La Unió Fotovoltaica destaca “el potencial” de la indústria

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) va traslladar aquest dimecres al Govern “el potencial” d’aquesta indústria per a liderar “un moment de transformació i transició cap a un model més competitiu i descarbonizado”. La UNEF, present, una edició més, en la Fira Internacional d’Energia i Medi Ambient, Genera 2022, va acompanyar a la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, durant la seva visita a l’esdeveniment que està tenint lloc a Madrid del 14 al 16 de juny i que va inaugurar avui el president del Govern, Pedro Sánchez.

Durant el seu recorregut per la mostra, Rafael Benjumea, president de UNEF i, José Donoso, director general de UNEF, els van transmetre els principals reptes del sector de l’energia solar a Espanya mentre visitaven en els diferents estands a les principals companyies fotovoltaiques que formen part de UNEF.

Aquesta edició de Genera 2022 se celebra en un moment transcendental per a l’energia fotovoltaica, en el qual aquest sector lidera un procés de transformació i transició cap a un model més competitiu i descarbonitzat. Un any més, en la mostra s’ha posat de manifest la capacitat del sector fotovoltaic espanyol, representat majoritàriament per la Unió Espanyola Fotovoltaica, per a liderar la revolució energètica que està impulsat la Unió Europea com a part del seu pla de recuperació econòmica i que ha d’accelerar-se per a afrontar la crisi geopolítica causada amb la invasió russa d’Ucraïna i combatre definitivament el canvi climàtic.

“Tenim sol, tenim terreny disponible i com es demostra un any més en la Fira Genera, tenim empreses molt capdavanteres capaces d’assumir aquest repte. Beneficis que ens aporten una posició molt competitiva enfront de la resta de veïns comunitaris. No obstant això, si volem ser el país que lideri la transició energètica d’Europa i que l’energia solar es converteixi en una veritable palanca de transformació solar hem de ser més ambiciosos: urgeix revisar els objectius que marca el Pla Integrat d’Energia i Clima per a accelerar el desenvolupament de renovables i adaptar-los a l’Estratègia Solar Europea recentment publicada. Avui li ho hem traslladat al president del Govern, Pedro Sánchez.”, ha recalcat José Donoso, director general de la Unió Espanyola Fotovoltaica.

Durant la Fira Genera, que en aquesta ocasió compleix 25 anys, UNEF està organitzat durant els tres dies de la mostra, tres jornades per a abordar les novetats de l’autoconsum, entendre el binomi entre sostenibilitat i energia solar i conèixer les propostes d’innovació i tecnologia de la indústria espanyola fotovoltaica.

En la Jornada ‘Desenvolupament de plantes solars amb principis de sostenibilitat social i ambiental’ organitzada per UNEF aquest dimecres, José Antonio Valbuena, conseller de Transició Ecològica, Lluita contra el Canvi Climàtic i Planificació Territorial del Govern de Canàries; Empar Martínez, secretària autonòmica d’Economia de la Comunitat Valenciana, i Olga García, consellera per a la Transició Ecològica de la Junta d’Extremadura, van compartir les estratègies de les seves comunitats corresponents per a aconseguir que l’energia solar sigui una palanca transformadora del territori capaç de combatre la desocupació, la bretxa territorial i el canvi climàtic.

Indústria fotovoltaica

La indústria fotovoltaica espanyola és un sector innovador amb capacitat per a fabricar fins al 65% de la cadena de valor d’un projecte fotovoltaic. De fet, en l’actualitat, Espanya compta amb 32 fabricants amb capacitat de producció nacional, 13 empreses tecnològiques, 15 centres de recerca i 15 universitats amb activitat formativa o investigadora en fotovoltaica. És més, en el ‘Top 10’ mundial de fabricants d’inversors, hi ha dues espanyoles.

A més, cada instal·lació fotovoltaica és una font de generació d’ocupació local capaç de plantar-li cara a la despoblació. La construcció d’un projecte d’energia solar de 100 MW genera 300-400 ocupacions locals mentre que el manteniment d’una instal·lació de 100 MW generaria 5-10 ocupacions locals estables. Per un altre, la població d’aquestes zones, habitualment envellides, es beneficien de millors serveis i estructures, gràcies als impostos que els ajuntaments reben de les plantes, afavorint no sols que no es buidin definitivament els pobles, sinó que rebin nous habitants.