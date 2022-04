Un grup de joves uròlegs revoluciona la divulgació científica

Un grup de residents i joves uròlegs, davant l’absència de material d’estudi senzill i de fàcil comprensió sobre Urologia, han creat Urology Cheat Sheets, una plataforma de divulgació científica sense ànim de lucre, l’objectiu del qual és facilitar l’estudi i la formació continuada en aquesta especialitat.

Aquest projecte empra algorismes, diagrames i taules per a la creació de fitxes que resumeixin, de manera simple i esquemàtica, els diferents conceptes de l’especialitat. Any i mig després del seu naixement ha aconseguit ser present en sales d’estudi, universitats i despatxos d’hospitals de tot el món.

Segons va explicar la doctora Esther García Rojo, fundadora, lider del projecte i uròloga de ROC Clinic, “Urology Cheat Sheets és una entitat sense ànim de lucre, el principal objectiu del qual és la divulgació científica de qualitat relacionada amb la Urologia i dirigida a professionals de la salut (des d’estudiants de medicina a residents, metges d’altres especialitats i uròlegs), d’una forma senzilla i a l’abast de tots”.

Van començar servint-se per a això de les xarxes socials a través del perfil en Twitter @CheatUrology, que ara ja supera els 4.500 seguidors i en el qual cada nova publicació genera entre 40.000 i 100.000 impressions. “Pot no semblar molt, però hem de tenir en compte que no ens dirigim a un públic general. El nostre objectiu és arribar a professionals de la salut, i més en concret especialistes en Urologia o residents que aspiren a ser-ho”, puntualitza la doctora i afegeix: “volem ajudar-los a comprendre i interioritzar aspectes bàsics de la Urologia i contribuir a una presa de decisions basada en l’evidència”, va afegir la doctora.

Així mateix, tots els continguts -que ja són més de 60, en anglès i en espanyol- es publiquen en la web del projecte, on són accessibles a especialistes de tot el món que poden descarregar-los de manera completament gratuïta, i arriben directament a la safata d’entrada de centenars d’uròlegs subscrits a la seva newsletter.

A més de la doctora García Rojo, al capdavant del projecte, es troba un equip format pels doctors Manuel Alonso Isa, Pablo Abad López i Celeste Manfredi, com a col·laboradors permanents; i pel doctor Javier Romero-Otero, director del Departament d’Urologia de HM Hospitals Madrid i director mèdic de ROC Clinic, en qualitat d’assessor científic.

“És un privilegi poder formar part d’un projecte l’únic objectiu del qual és la difusió de coneixements per a ajudar a la comunitat científica”, va destacar el doctor Romero-Otero. “Estic segur que, donada l’acolliment de les fitxes entre els especialistes de tot el món, aconseguirem establir-nos com una de les principals plataformes en la comunitat científica en Urologia a través de la nostra labor de divulgació de contingut”, va apuntar.

Suports

Entre les entitats científiques que secunden i destaquen la utilitat del projecte es troben l’Associació Europea d’Urologia (EAU) amb els qui col·laboren de manera oficial a través de les EAU-Guidelines, la Societat Europea de Medicina Sexual (ESSM) i l’Associació Espanyola d’Urologia (AEU), així com el Grup de Residents i Joves Uròlegs de l’Associació Espanyola d’Urologia, que participen activament en la creació de contingut.

Al llarg d’enguany i mitjà de treball, uròlegs reconeguts mundialment com Karim Touijer (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), Ignacio Montcada (Hospital La Zarzuela), María José Ribal (Hospital Clinic de Barcelona) o Saeed Bin Hamri (Saudi Urological Association) han col·laborat amb el projecte creant contingut de les seves àrees d’experiència.