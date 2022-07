José Luis Bonet: “L’execució d’inversions dels fons europeus s’accelerarà”

El president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet, en declaracions a Servimedia, fa un balanç positiu sobre la implementació de les ajudes europees en aquests dos anys.“Espanya ha complert els seus compromisos en matèria de reformes, ha aprovat 11 Pertes i està executant ja programes tan importants com Kit Digital. És previsible que el ritme d’execució de les inversions s’acceleri a partir d’ara i amb ell l’impacte en l’economia real. En tot cas, no oblidem que el termini d’execució d’aquests fons es prolonga fins a l’any 2026”.

Aquestes declaracions a l’agència es produeixen en complir-se dos anys des que el Consell Europeu va acordar la creació dels Fons Next Generation, un instrument excepcional de recuperació temporal dotat amb 750.000 milions d’euros per al conjunt dels Estats membres.

Al principi, Espanya anava a rebre un total d’aproximadament 140.000 milions d’euros, dels quals 69.500 milions corresponien a transferències no reemborsables. A més, podria accedir a un volum màxim de 70.500 milions d’euros en préstecs.

No obstant això, la Unió Europea ha adjudicat a Espanya un extra de 7.700 milions d’euros de subvencions Next Generation pel retard en la recuperació econòmica després de la pandèmia de la covid-19. Així, en total, el nostre país rebrà 77.200 milions en transferències del fons de recuperació de la UE.

Per a Bonet, el ritme amb el qual s’estan executant les ajudes és positiu. “Si s’ha de jutjar pel ritme dels desemborsaments que està realitzant la Unió Europea, Espanya està complint els terminis establerts. I afegeix que, “de fet, és el primer país que rep autorització per a aquest tercer desemborsament (12.000 milions d’euros), la qual cosa indica que els compromisos adquirits s’estan complint”.

El president de la Cambra d’Espanya ressalta que “la col·laboració públic-privada és essencial per a accelerar el desplegament de les ajudes i assegurar que arriben a totes les empreses disposades a transformar-se, i molt particularment a les pimes”.

A més del paper clau que juguen entitats com les Cambres de Comerç per a col·laborar en la correcta gestió d’aquests fons, les entitats financeres com CaixaBank o Unicaja, ajuden a dinamitzar el repartiment de subvencions, avançant i ampliant el finançament atorgat per la UE.

Els fons europeus Next Generation poden brindar l’oportunitat de dur a terme una transformació estructural per a aconseguir un creixement econòmic més sòlid, sostenible i inclusiu. “Les empreses i els empresaris ens enfrontem a un nou paradigma marcat per la digitalització, la transició ecològica, la internacionalització, el talent i l’emprenedoria. Hem de transformar-nos per a dotar de major valor afegit a la nostra economia i generar més i millor ocupació”, conclou Bonet.

La Cambra de Comerç d’Espanya és una entitat col·laboradora de Red.es per a la gestió del programa Kit Digital. La primera convocatòria, llançada al març i dirigida a pimes, “ha rebut més de 60.000 sol·licituds, molt per sobre de les 40.000 esperades inicialment”.

Bonet, finalment, reclama “aprofitar aquesta oportunitat històrica per a l’aplicació dels fons europeus de manera més responsable i eficient, amb l’empresa com a eix vertebrador de les mesures econòmiques, ja que és el motor de l’economia, creador de riquesa i ocupació”.