Grup Gallo i Aura Fundació treballaran per la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual

Grup Gallo ha signat un acord de col·laboració per a la integració laboral de persones amb discapacitat amb Aura Fundació, entitat dedicada a la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. L’acord marc implica l’adhesió de la companyia al programa ‘Ocupació amb suport’, mitjançant el qual aquesta entitat sense ànim de lucre contribueix a la generació de llocs de treball per a persones amb discapacitat en l’empresa ordinària.

El primer pas d’aquest nou acord es tradueix en la incorporació a la companyia de la jove Montse Lacueva, qui desenvoluparà funcions de suport en la secretaria adjunta a la Direcció General.

Després de dos mesos previs de pràctiques durant els quals s’ha desenvolupat el seu procés d’aprenentatge, adaptació i integració al seu lloc de treball, els màxims responsables de Grup Gallo i d’Aura Fundació, Fernando Fernández i María Cabré, han signat el contracte que converteix a Montse Lacueva en un membre més de la companyia.

Durant la signatura, el director general de Grup Gallo, Fernando Fernández, va destacar la rellevància que aquest pas té per a l’empresa. “Una de les missions fonamentals d’aquesta companyia ha estat millorar la vida de les persones. Ho hem fet durant 75 anys gràcies al compromís d’aquesta gran família que és avui Gallo i als valors que regeixen el nostre treball diari, com la qualitat humana. L’arribada de Montse ha estat alguna cosa transformador per a tots i cadascun de nosaltres i, en aquest sentit, Montse ens ha demostrat que com a companyia tenim un repte important que aconseguir”, va assenyalar.

La directora d’Aura Fundació, María Cabré, va manifestar que en Grup Gallo han trobat, “sens dubte, a persones que creïn i que es comprometen amb la inclusió” i va subratllar el grau d’implicació que la companyia ha tingut en tot el procés d’acolliment des del primer moment.

“Una voluntat real de dur a terme la inclusió efectiva d’una persona amb discapacitat, posant en valor totes aquelles capacitats que Montse podia aportar i que, en tan poc temps, ha demostrat que aporta”, va indicar.

En aquest sentit, la secretària de Direcció de Grup Gallo, Eva Moliner, es va referir a “la gran capacitat de concentració i de treball en equip que Montse ha demostrat durant aquests mesos, unides a les ganes de compartir que demostra constantment” concloent així un període d’adaptació que ha culminat amb la seva plena integració al departament i a les tasques que se li han assignat.

ACORD

L’acord de col·laboració amb Aura Fundació suposarà que Grup Gall sigui una de les organitzacions que el pròxim 7 de juliol rebran el reconeixement ‘Empresa amb Aura’ que la fundació atorgarà durant la gala en la qual reunirà empreses, entitats i a persones que han fet possible la inclusió de persones amb discapacitat durant aquest any.

Amb la creació de la nova àrea de Sostenibilitat, Grup Gallo vol donar un impuls a la seva estratègia com a empresa socialment responsable, incorporant diferents eixos d’actuació i projectes encaminats a materialitzar el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS) en el qual l’eix social tindrà un paper rellevant, al costat dels objectius de sostenibilitat mediambiental.

Va explicar que l’acord amb Aura Fundació permet fer els primers passos en la consecució dels objectius de Treball decent i creixement econòmic (ODS núm. 8), Corregint Desigualtats (ODS núm. 10) i l’Aliança Global per a per a aconseguir els objectius (ODS 17).