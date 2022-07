Gonzalo Sánchez, president de PwC:”Necessitarem tot el talent femení”

PwC España ha celebrat la clausura del seu programa ‘Women to Watch’, destinat a impulsar la presència de dones en els Consells d’Administració de les empreses espanyoles, que ha comptat amb la participació de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ministra de Defensa, i del president de PwC España. Gonzalo Sánchez. En la seva intervenció, Gonzalo Sánchez, va destacar el complex context econòmic i d’inestabilitat que els està tocant viure a les empreses i ha ressaltat la importància que tindrà per a les companyies la incorporació del millor talent femení si volen afrontar amb èxit aquesta situació.

“La incertesa s’ha convertit en una certitud per a la societat i per a les nostres empreses, i és ja un element de base a assumir en l’estratègia de les companyies. Sabem que el futur que ens espera serà inestable des del punt de vista financer i de contínua transformació i canvi disruptiu en els models de negoci. Tot això tindrà grans implicacions des del punt de vista de gestió i dels perfils necessaris que requerirem”, va explicar.

Sánchez va manifestar que “les empreses necessitaran tot el talent disponible per a afrontar el repte majúscul que suposarà el pròxim cicle econòmic i ha destacat el paper que han de jugar les dones. El talent femení ha estat fonamental en el creixement de l’economia espanyola fins avui i ho serà encara més en els pròxims anys”.

El president de PwC España va ressaltar els importants avanços que s’han produït al nostre país en matèria de diversitat. “El percentatge de dones directives en 2022 ha crescut fins al 36% i ja se situa per sobre dels nivells de la Unió Europea. A més, Espanya ha recuperat la seva posició com un dels deu països amb més presència femenina en l’alta direcció de les seves empreses”, va afegir.

Però també va insistir en la necessitat de continuar avançant, especialment, en matèria de bretxa de gènere. “La nostra lliçó apresa és que hem de continuar avançant en polítiques d’inclusió que protegeixin el talent i evitin l’existència de biaixos, i programes que detectin el talent femení. La igualtat suposa no desaprofitar el talent, la qual cosa avui més ens falta per a assegurar el creixement que el nostre país ambiciona”, va declarar.

Per a concloure, Gonzalo Sánchez va afirmar que “a PwC vivim per i per al talent. És el nostre major atractiu i el que ens fa diferent d’altres companyies. Estem compromesos amb el foment de la meritocràcia, de la igualtat d’oportunitats i del reconeixement com a part intrínseca de la nostra cultura corporativa. En l’actualitat, el 40% del nostre equip directiu està format per dones. Unes xifres que volem continuar millorant en els pròxims anys”.

Per part seva, Margarita Robles va indicar que “les empreses són els grans factors tractors de la nostra economia i que hi hagi més dones en els Consells d’Administració és essencial. És clau perquè les dones tenim una gran força dinamitzadora i transformadora. Per això, crec que tots aquests programes són molt importants, sobretot, per a posar la màxima potència en el talent femení”.

El programa Woman to Watch de PwC ha celebrat en 2022 la seva sisena edició i, durant aquest temps, ha comptat amb la participació de 240 altes directives de les quals 75 ja estan ocupant llocs en els consells d’algunes de les principals companyies espanyoles. Precisament, l’acte va comptar amb la participació d’Eva Balleste, consellera dominical d’Adif i AENA; María Eugenia Girón, consellera independent en CIE automotivi, Ecoener i Corporació Financera Alba, i Elisa Tarazona, consellera delegada de Ribera Salut.