François Lacombe, nou director general de Danone Ibèria

Danone va anunciar aquest divendres el nomenament de François Lacombe com a nou director general de la companyia per a Ibèria.

Lacombe, que ocupava fins avui la posició de vicepresident de l’àrea d’Operacions a Europa, compta amb 25 anys de trajectòria en Danone, en els quals ha exercit funcions de direcció general en els diferents negocis de la companyia.

“Assumeixo el càrrec amb un enorme sentiment d’orgull per ser Espanya el bressol de Danone, on realment va començar a gestar-se el viatge que ens ha portat a ser avui una companyia referent a aportar salut a través l’alimentació”, va indicar Lacombe.

Al seu judici, “l’impacte de Danone ve per comptar amb el portfolio de marques d’alimentació més saludable del Gran Consum on s’inclouen iogurts, alternatives vegetals, aigua mineral natural i nutrició especialitzada”.

“Portem en el nostre ADN ser una empresa amb un doble propòsit econòmic i social des de fa més de 50 anys, i aquest compromís el reafirmem en 2016 quan ens certifiquem per primera vegada com a empresa B Corp. Ser conscient de com el nostre treball i les nostres marques tenen un impacte positiu en la societat és el que ens fa sentir tremendament orgullosos i el que ens ha portat a ser avui l’empresa BCORP de major grandària i millor puntuació del sector de gran consum”, va afegir

TRAJECTÒRIA

Graduat en l’Institut Nacional Agrònom de Paris-Grignon i especialitzat en administració empresarial en l’Institut d’Administració d’Empreses de Montpeller a França, Lacombe va iniciar la seva carrera professional en la Delegació de la Unió Europea a Benín, en la unitat de desenvolupament rural.

Posteriorment, es va incorporar a la filial de Danone als Estats Units i, des de llavors, ha ocupat posicions de president i CEO de marques globals i locals dins de la companyia en diferents països com Mèxic, l’Argentina, Colòmbia o Algèria.

“Em sumo a un equip d’altíssim talent i amb marques líders en els seus segments com Activia, Actimel, Alpro, YoPro, Almirón o Font Vella, que ens fan ser una companyia única en termes d’innovació i valor afegit. La societat i les expectatives dels consumidors estan en constant evolució. Hem d’organitzar-nos per a anticipar les tendències i donar resposta a una nova realitat alimentària. Un exemple d’això és el model d’alimentació flexitariana, on el lacti i les alternatives vegetals conviuen i tenen capacitat de creixement està prenent molta rellevància”, va concloure el nou director general.