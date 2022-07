Flamenc Real acaba la quarta temporada amb un increment de públic del 40%

Flamenc Real acaba la quarta temporada en el Teatre Real augmentant el públic en un 40% i amb un 96% d’ocupació. Demà actua Rodet de Màlaga que als seus 82 anys és, probablement, el ballador flamenc en actiu més veterà del món. Ve d’actuar recentment a Nova York amb Miguel Poveda.

A principis de mes Kiki Morente i Belen López van ser els protagonistes d’una actuació privada per a la visita de les primeres dames de l’OTAN, en l’agenda oficial paral·lela, capitanejades per la reina Leticia, que van visitar el Rea en la Plaça d’Orient de Madrid.

A causa de la gran demanda empresarial d’aquest hospitality, a partir de la pròxima temporada s’obrirà els dimecres per a la incorporació de noves companyies. La raó d’afegir un dia addicional és la de potenciar l’exclusivitat de les nits gastronòmiques i flamenques en el Teatre Real que fan de Flamenc Real un dels millors projectes culturals d’aquest país, segons els experts.

Per al V Aniversari, SOTA-LA-NA portarà a Flamenc Real als deu artistes més aclamats de les quatre temporades anteriors, no sense abans fer de nou el Summer Flamenc Experience els dies 7, 8 i 9 d’agost, esdeveniment ja realitzat anteriorment en Port Adriano, Mallorca, i en Trips Summer Club, on torna una nova producció de SOTA-LA-NA Entertainment.

Summer Flamenc Experience és una producció que es realitza en època estival, i que en futures edicions recorrerà la costa mediterrània espanyola, incloent-hi les Illes Balears, i que congrega a empreses espanyoles i públic en general en nits especials de gastronomia i màgia.

A la tornada de l’estiu, Flamenc Real estrenarà el seu V Aniversari a l’octubre, amb una producció artística diferent cada mes, i congregarà més de 24 companyies del teixit empresarial espanyol.