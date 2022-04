Un estudi diu que Evusheld, d’AstraZeneca, redueix el risc mortal per covid

Dades publicades en el New England Journal of Medicine de l’assaig de profilaxi prèvia a l’exposició (prevenció), Provent, conclouen que la teràpia en combinació de dos anticossos d’acció prolongada Evusheld (tixagevimab i cilgavimab), d’AstraZeneca, va reduir significativament el risc de Covid-19 simptomàtic, sense malaltia greu ni morts relacionades, durant almenys sis mesos.

Segons els resultats, la combinació d’anticossos va mostrar una reducció del risc de desenvolupar covid-19 simptomàtic en un 77% en l’anàlisi primària i en un 83% en l’anàlisi de seguiment a sis mesos, en comparació amb placebo. A més, no va haver-hi casos de malaltia greu o morts relacionades amb la Covid-19 en el grup de Evusheld durant el seguiment a sis mesos.

“Aquestes dades se sumen a la creixent evidència que recolza l’ús del fàrmac per a ajudar a prevenir la covid-19 simptomàtica i greu, especialment en aquelles persones que no poden respondre adequadament a la vacunació i necessiten una protecció addicional”, segons Mene Pangalos, vicepresident executiu d’I+D de productes biofarmacéuticos de AstraZeneca.

Més del 75% dels participants en l’estudi tenien comorbiditats que els posaven enlaire risc de Covid-19 greu si s’infectaven, incloses persones immunocompromeses i que poden tenir una resposta immune inadequada a la vacunació. Es tracta, entre altres, de persones amb immunodeficiències, amb trasplantaments d’òrgans o pacients amb càncer tractats amb fàrmacs que inhibeixen la seva capacitat de generar immunitat enfront de l’antigen administrat amb les vacunes.

Evusheld és l’únic medicament indicat per a la prevenció de la Covid-19 en pacients immunocompromesos i disponible a Espanya des d’el mes de desembre passat, a través d’autorització d’ús temporal, per part de la Aemps. El passat 28 de març la teràpia va rebre l’aprovació per a la seva comercialització a Europa.