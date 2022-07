Els bancs ja tenen la seva oferta en el metavers

Des de que Mack Zuckerberg, creador de Meta, va determinar el punt de partida d’aquest nou escenari, el metaverso no ha parat de créixer i aquesta és la raó per la qual les entitats bancàries aposten per introduir-lo en les seves estratègies de desenvolupament i aspiren al seu potencial de rendibilitat.

Molt està donant que parlar el metavers, un nou espai que combina realitat virtual i augmentada amb experiència real i que, previsiblement canviarà la manera de consumir en molts sectors. A més, el metavers es perfila com la solució per a aconseguir una banca més sostenible. Sens dubte, les entitats bancàries han d’anticipar-se i bolcar grans esforços a trobar i desenvolupar el seu espai en el *metaverso si no volen quedar-se enrere en aquest nou món.

Per a això, la companyia Minsait ha estat la primera empresa a penjar tota la seva oferta de Serveis Financers en el metavers i ofereix possibles propostes d’ús per part de la banca en el metavers, com a oficines virtuals per a crear nous entorns de relació amb el client, la presentació de nous productes o mons corporatius que incentivin la relació interna d’empleats i entitats. Més concretament, la presentació de productes es pot fer ara gràcies al metavers a través de la ludificació, donant la possibilitat d’explicar com funciona una targeta revolving o els packs de serveis d’una forma innovadora i pròxima.

En referència als entorns de relació amb el públic, el metavers pot establir una oficina virtual on es pugui oferir atenció al client i venda de productes a través d’avatars igualant el servei que s’ha rebut tradicionalment en les oficines bancàries tradicionals.

Les campanyes de màrqueting també experimenten millores gràcies a aquest nou espai virtual, ja que es poden fer esdeveniments virtuals als quals pot acudir més gent de manera virtual. Això també afecta a la comunicació interna dels bancs, on ara els treballadors podran reunir-se i treballar des de la seva casa com si estiguessin en una oficina.

El BBVA ja va començar a experimentar en el metavers mitjançant l’assaig d’una oficina virtual en la qual ofereix serveis bancaris basats en la realitat virtual, presentada en el passat South Summit. A través d’unes ulleres de realitat virtual, els clients del BBVA són atesos per un gestor virtual amb el qual poden interactuar de manera remota, simulant que estan en una oficina física o visualitzar vídeos informatius. També és possible que consultin els seus comptes i moviments bancaris de manera privada. Des de la pròpia oficina virtual els gestors del banc poden oferir als seus clients diferents productes bancaris.

D’altra banda, CaixaBank va tancar el mes passat una aliança amb Microsoft a través d’AI *Innovation *Lab per al desenvolupament d’entorns virtuals immersius basats en Intel·ligència Artificial, on els clients i empleats del banc podran interactuar entre si.

Actualment es troben treballant en l’obertura de la seva oficina virtual en el *metaverso amb l’objectiu de reafirmar la seva aposta per posar la innovació al servei de l’experiència dels usuaris.

Bankinter ha llançat de la mà de la signatura d’inversió Edmond de Rothschild un dels primers fons d’Europa centrats en el metaver. Aquest fons té com a finalitat l’invertir amb un horitzó a mitjà termini en companyies, tant tecnològiques com d’altres sectors, pretenent maximitzar les possibilitats de rendiment dels valors en els quals s’inverteixi. És un producte global perquè inverteix sense cap mena de restricció geogràfica, i multisectorial.