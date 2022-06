El binomi QSI-FIP alenteix el procés legal amb WPT per les cautelars

La demanda principal per competència deslleial contra la Federació Internacional de Pàdel (FIP), Qatar Sports Investments (QSI), l’associació de jugadors professionals (PPA) i la seva junta directiva segueix el seu curs però a un ritme més lent. Un nou moviment legal del binomi QSI-FIP ha motivat l’ajornament de la vista, prevista per a aquest divendres en el Jutjat del Mercantil núm. 15 de Madrid a una data posterior.

En aquesta sessió, els àrbitres havien de decidir si feien efectives les mesures cautelars suggerides per World Padel Tour, que sol·licitaven la suspensió amb efecte immediat de la participació de qualsevol jugador amb contracte en vigor en els recentment creats tornejos de la Premier Padel.

QSI i la FIP, tots dos organismes amb important presència i activitat internacional, s’han escudat en els idiomes (anglès i espanyol), emprats en les demandes, i que prèviament havien estat suggerits per la pròpia Comissió d’Arbitratge, per a dilatar el procés judicial. Una estratègia que estén el conflicte que viu el padel internacional i que afecta directament el normal funcionament d’aquest esport a nivell professional.

Impulsada des d’una Federació Internacional que, segons World Padel Tour, està “aprofitant la seva posició de domini” per a “boicotejar el normal desenvolupament” de la competició, la posada en marxa de la Premier Padel ha desencadenat en l’incompliment dels contractes en vigor amb WPT per part dels jugadors adscrits a la PPA.

En aquest sentit, i tal com han admès alguns jugadors en públic, Qatar ha estat el principal inductor d’aquesta vulneració a través de “un aval” amb el qual els infractors podran sufragar parcialment les sancions econòmiques derivades d’aquesta acció. Per a WPT, aquest fet no sols contravé la Llei de Competència Deslleial sinó que certifica com QSI i la FIP han estat actuant de forma concertada amb la finalitat d’excloure a World Padel Tour del mercat “fins al punt de dissenyar una estratègia, que confirma l’interès de totes dues entitats per entorpir el procés i dilatar la situació, així com la seva nul·la intenció d’asseure’s davant la justícia i rendir comptes pels seus actes”.