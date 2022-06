El 80% considera “molt important” el pagament en efectiu segons Prosegur

Vuit de cada deu responsables de comerços a Espanya (81,7%) considera “molt important” mantenir el pagament en efectiu en els seus establiments, ja que els permet “incloure al conjunt de consumidors” i “continuar comptant amb aquells que no utilitzen altres mitjans de pagament” per pròpia elecció, motius d’edat o altres circumstàncies, segons un estudi realitzat per Prosegur Cash.

A més, el 80,3% dels comerços espanyols manifesta que disposar de l’opció del pagament en efectiu té una repercussió positiva per al seu negoci. Aquest és un argument essencial per al 100% dels comerços d’Illes Balears, el 96,8% de Castella i Lleó i el 93,8% d’Extremadura.

Per sectors, els punts de venda de Loteries i Apostes de l’Estat (88,7%) i farmàcies (85,9%) són els que valoren en major grau els avantatges que aporta al seu negoci oferir la possibilitat del pagament en metàl·lic.

D’entre els 500 establiments consultats, els de Castella i Lleó i de la Comunitat Valenciana (amb un 100% en les seves respostes en tots dos casos), seguits pels d’Andalusia (96,7%), són els que han expressat de forma pràcticament majoritària la importància de l’efectiu per a poder donar un servei més inclusiu, que englobi a tots els clients.

Quant als sectors, els que s’han manifestat més favorables són els establiments de venda de Loteries i Apostes de l’Estat (87,3%), d’alimentació (87,1%) i farmàcies (83,1%).

Els comerciants creuen que els consumidors prefereixen l’efectiu

El 56% dels responsables d’establiments comercials a Espanya sosté que els consumidors prefereixen l’efectiu a altres formes de pagament alternatives i només un de cada tres establiments (29,2%) diu desconfiar de l’ús de mitjans de pagament digitals. Extremadura (84,4%), Castella i Lleó (83,9%) i Andalusia (80%) són les comunitats autònomes en les quals més establiments han constatat la predilecció del pagament en metàl·lic per part dels seus clients.

Per sectors, els establiments de venda de Loteries i Apostes de l’Estat (70,4%) i els comerços d’alimentació (64,3%) són els que confirmen aquesta inclinació per part del consumidor.

A més, el 46,9% dels comerços considera que el pagament en efectiu evita el sobrecost de les comissions que comporten els mitjans de pagaments alternatius. Castella i Lleó i Andalusia són les comunitats autònomes en les quals un major percentatge de comerços manté aquesta afirmació (un 87,1% i un 80%, respectivament)