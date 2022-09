Damm ha recuperat 29 tones de llaunes en els últims cinc anys en el marc de la seva campanya de promoció del reciclatge

La companyia Damm ha recuperat en els últims cinc anys 29 tones de llaunes a través de les més de 400 màquines compactadores que l’empresa col·loca cada estiu a les platges del litoral mediterrani, garantint així una correcta segregació de l’alumini per al seu posterior reciclatge i reutilització.

L’aposta de Damm per promoure un model d’economia circular que permeti revaloritzar el cicle de vida de les matèries primeres i materials que s’utilitzen va més enllà de la seva pròpia operativa, fent-se extensiva a la resta de la societat mitjançant accions de sensibilització i conscienciació sobre l’ús responsable dels recursos.

Adhesió al Pacte Mundial de l’ONU

Com a companyia adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, Damm treballa en el compliment del ODS 12 amb la finalitat d’impulsar models de consum i producció sostenibles a través de projectes que promoguin la reducció, reciclatge i reutilització de matèries primeres.

Damm va posar en marxa fa 28 anys aquesta iniciativa pionera per a conscienciar i fer pedagogia sobre la importància de reciclar les llaunes d’alumini. El projecte ha permès que la companyia reculli cada estiu, mitjançant la instal·lació de màquines compactadores prop de zones de platja, més de mig milió de llaunes el reciclatge de les quals permet reduir un volum d’emissions de CO2 similar al que emetria un cotxe en marxa durant més d’un any.

Les màquines compactadores de llaunes que Damm instal·la en el litoral permeten a l’usuari reciclar d’una manera molt senzilla les llaunes consumides. En cada màquina compactadora caben 2.000 llaunes d’alumini que s’acumulen en sacs que permeten un fàcil trasllat a la planta de reciclatge.

Una vegada en la planta de reciclatge, l’alumini del qual estan fabricades les llaunes -que és 100% reciclable- es neteja i es fundi, creant de nou làmines d’alumini aptes per a un nou ús i tancant així el cicle circular del material.

CAMPANYA

La campanya s’ha convertit en un eficaç mètode de conscienciació sobre la necessitat de reciclar i donar-li una vida segona a les llaunes d’alumini. El procés de producció d’alumini a partir de llaunes d’alumini reciclades redueix un 95% el consum d’energia i les emissions de CO2 comparat amb el que es genera durant la producció d’alumini primari.

“Estem molt orgullosos que la nostra campanya anual de reciclatge de llaunes continuï creixent any rere any i cada vegada més ciutadans i ciutadanes s’animin a reciclar tots els envasos d’alumini que es consumeixen en platges i voltants. El simple fet de dipositar la llauna en el contenidor adequat és un gest de vital importància per a aconseguir que puguem donar-li una segona vida a un material tan valuós com l’alumini, fomentant així un model circular de consum”, va apuntar Juan Antonio López Abadía, Director Optimització d’Energia i Medi Ambient de Damm.

El reciclatge i l’aposta per l’economia circular són dues dels eixos que vertebren l’estratègia de sostenibilitat de Damm. Amb l’objectiu de reduir el seu impacte mediambiental, la companyia ha impulsat durant els últims anys diferents projectes per a reduir el consum de tots els elements utilitzats en els envasos i embalatges, millorant tecnològicament el procés de fabricació i control i substituint aquells amb major impacte ambiental per materials sostenibles.

En l’actualitat, el 51% dels envasos de cervesa utilitzats per Damm són reutilitzables (xifra que aconsegueix el 65% en el cas d’Estrella Damm) i el 100% són reciclables.

Damm es va convertir en 2020 en la primera cervesera del país a eliminar l’ús d’anelles de plàstic per a agrupar els seus packs de llaunes i els plàstics decorats que els emboliquen, canviant el plàstic per cartó 100% biodegradable procedent de boscos gestionats de manera sostenible i responsable.

A més, la companyia va aconseguir l’any passat les certificacions ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard i Chain of Custody Standard, convertint-se en la primera empresa de begudes del món a aconseguir la doble certificació, que garanteix alts estàndards ambientals, ètics i socials per a tota la cadena d’alumini, des de la seva producció fins a la fabricació de les llaunes, l’elaboració de cervesa i el reciclatge.