Brookfield, Castlelake o Zetland Capital aposten per l’hoteler espanyol

Les signatures d’inversió internacionals protagonitzen les últimes operacions de gran importància en el segment hoteler espanyol, redoblant la seva aposta pel sector, de manera que Brookfield, Castlelake o Zetland Capital intensifiquen la seva aposta per l’hoteler espanyol.

Així, el fons canadenc Brookfield va anunciar la setmana passada l’adquisició del complex hoteler Triangle Princesa, situat en el centre de Madrid, per 175 milions. La compra li permet augmentar la seva presència a Espanya, després d’adquirir quatre hotels de la cadena Selenta fa a penes un any.

Després del tancament de l’ampliació de capital de la socimi Millenium a la fi de maig, la signatura d’inversió estatunidenca Castlelake ha reforçat la seva presència com a accionista majoritari d’aquesta companyia centrada en el segment d’hotels de cinc estrelles, fins a aconseguir el 49,72% del capital.

L’aposta de Castlelake coincideix amb l’acord que Millenium ha aconseguit amb Nobu, l’hotelera de l’actor Robert de Niro, que serà l’ensenya de l’edifici que està reposicionant la socimi en el madrileny carrer Alcalá 26, així com la pròxima obertura de JW Marriot en un altre edifici propietat de Millenium en l’eix de Canaleja.

Al costat d’aquestes operacions en la capital, destaca l’interès del vehicle anglès Zetland Capital pels destins de costa espanyola: va tancar fa a penes uns dies la compra de l’Hotel Don Joan Center, a Lloret de Mar; després de l’adquisició el mes de gener passat de l’Hotel Natali, en Torremolinos.

Al costat de Zetland, el fons Signal Santander European Hospitality també aposta pels destins de platja: va comprar en el primer trimestre d’enguany per 80 milions d’euros l’hotel Sheraton La Caleta Resort & Spa, en Costa Adeje.

Mentrestant, la ‘joint venture’ conformada per Stoneweg Hospitality i Bain Capital Credit va comprar a la família Matutes, per 30 milions d’euros, el Palladium Hotel Don Carlos, a Eivissa, i també es van fer amb un hotel a Marbella.

INVERSIÓ

Aquestes operacions es produeixen en un context on la inversió hotelera viu el seu millor moment en els últims deu anys, segons les xifres publicades per la consultora CBRE, que calcula que només en els primers tres mesos de 2022 es van invertir 995 milions d’euros en la compra d’hotels a Espanya. CBRE ja havia observat un incrementi anual de més del 200% en la inversió hotelera a Espanya durant 2021 i de gairebé un 30% respecte a 2019.

Per part seva, JLL maneja unes dades semblants i preveu bones perspectives davant l’apetit inversor en el seu últim informe publicat, on indiquen que la immobiliària a Espanya ha aconseguit els 3.817 milions d’euros en el primer trimestre de 2022 i el sector hoteler concentra la quarta part d’aquest volum. La inversió va tenir un increment del 141% respecte al mateix període de 2021.

Colliers pronostica per a aquest 2022 un increment notable dels volums destinats a les reformes i construcció hotelera. De fet, ja avançaven a l’inici de l’any la creixent presència de signatures d’inversió en el sector hoteler, observant una forta institucionalització de la inversió en el sector coincident amb l’entrada de nombrosos fons en el segment vacacional espanyol, tradicionalment reservat a operacions entre hotelers, indicaven en un dels seus últims informes, subratllant que Espanya garanteix futurs i retorns fiables en ser un de les primeres destinacions turístiques.