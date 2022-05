Arbitratge afirma que Oliveira ha de cobrar la retribució de l’any del covid

El jugador professional de pàdel Miguel Fonseca Oliveira, d’origen portuguès, no va signar l’addenda al seu contracte individual, desvinculant-se així del pacte aconseguit per jugadors i World Padel Tour (WPT) per a assegurar la continuïtat del Circuit durant la temporada de la covid. Aquesta addenda implicava la supressió de la retribució fixa en 2021 i reducció dels premis.

A diferència de la immensa majoria de jugadors, Oliveira no es va solidaritzar amb la situació de pandèmia global i va resoldre el seu contracte per impagament de la retribució fixa (2.500 euros).

Analitzant el marc contractual entre les parts i aquests fets, la Cort Civil i Mercantil d’Arbitratge de Madrid (CIM) s’ha pronunciat aquesta setmana en relació al cas Oliveira esgrimint en el seu laude que la resolució del contracte per impagament era correcta i que ell hauria d’haver cobrat la retribució fixa de l’any de la pandèmia.

El CIM ha resolt el litigi desestimant les demandes presentades per les dues parts, reconeixent a WPT el dret contra el jugador de percebre una quantitat econòmica per a cobrir l’import de liquidació del procediment d’arbitratge.

Aquesta resolució per part del CIM posa en relleu el caràcter vinculant del contracte de prestació de serveis per a les parts que el van signar i en cap moment discuteix ni qüestiona la validesa del mateix en relació al signat pels jugadors en 2018.

Aquest cas res té a veure amb la naturalesa de les demandes presentades en les últimes dates per WPT a causa dels greus incompliments contractuals referits a les clàusules d’exclusivitat de l’acord vigent fins al 2023.

Malgrat ser “advertits (no amenaçats)” i conèixer les condicions dels seus contractes alguns jugadors van trencar els seus compromisos amb WPT de manera unilateral participant en proves diferents a les organitzades per WPT i fins i tot coincidint en dates.

WPT va presentar una demanda en el CIM contra els jugadors de pàdel per infringir unilateralment el marc contractual signat fins a 2023.