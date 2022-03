El Sadar, elegit millor estadi del món del 2021

L’estadi d’El Sadar ha estat elegit com a ‘Millor estadi del món el 2021’ per la web ‘Stadium Database’ (‘stadiumdb.com’), un portal líder sobre aquest tipus d’infraestructures a nivell internacional.

La votació popular ha destacat el treball de reforma dut a terme a l’estadi del Club Atlètic Osasuna per OFS Architects i la constructora VDR. El Sadar ha rebut més de 40.000 vots dels aficionats al futbol, ​​alçant-se amb la primera plaça aconseguint un ampli avantatge sobre els seus competidors. L’estadi Único Madre Ciudades a Santiago del Estero (Argentina) ha sigut el segon i l’estadi Banco Guayaquil de Quito ha quedat tercer.

El Sadar és el primer estadi de LaLiga a obtenir aquesta distinció en les deu edicions que fins ara s’han fet. L’estadi del Club Atlètic Osasuna es trobava dins dels 23 recintes esportius nominats a aquesta distinció, que van finalitzar la seva construcció o remodelació al llarg de l’any 2021.

El feu navarrès és l’únic representant de LaLiga en aquesta llista prestigiosa. Els aficionats han pogut votar des del 15 de febrer i fins el passat dimarts a mitjanit. I hores després el portal Stadium Database donava a conèixer-ne els resultats.

LaLiga ha destacat que “aquest guardó posa en valor l’aposta dels clubs de LaLiga per la renovació de les infraestructures, tant a nivell tècnic com a la seva explotació comercial. El Sadar és un exemple d’estadi innovador i esdevé així un referent per a la competició a nivell mundial”.

Remodelació i ampliació

‘Stadium Database’ va anunciar el passat mes de febrer la nominació del Sadar, del procés de remodelació del qual va realitzar una detallada explicació: “L’antic El Sadar, construït el 1967, semblava deteriorat i no complia amb els requisits de LaLiga. Per això, el 2018, el club va decidir emprendre una gran remodelació combinada amb una ampliació. Els elements estructurals de l’antiga instal·lació van servir de base per a la creació d’un estadi modern i vistós per a més de 23.500 aficionats, la firma dels quals és l’omnipresent vermell. La manera com es va triar el disseny va ser única, ja que els fans van decidir com hauria de ser el nou estadi”.

“En primer lloc, es va haver de construir un nou sostre sobre les quatre graderies. Això va incrementar el pressupost de la inversió. Però es van millorar els aspectes arquitectònics, ja que la instal·lació ara forma una estructura consistent. L’estadi té forma rectangular amb vores esmolades i el sostre s’assembla a un anell vermell gegant. D’altra banda, el nivell inferior de la grada sud està equipat amb 1.272 seients metàl·lics, que en plegar-se ocupen poc espai i permeten animar còmodament drets”, analitzava la publicació especialitzada.

Així mateix, la web també destaca altres aspectes de la reforma destinats a millorar les comoditats dels afeccionats. I posa en valor aquelles reformes realitzades amb l’objectiu de millorar les instal·lacions dels empleats i els mitjans de comunicació, així com obtenir noves vies d’ingressos. “Com a part del treball realitzat, es van crear llotges de negocis a la tribuna. Al primer pis es van construir les oficines per al personal del club, una sala de conferències i un espai per als mitjans de comunicació. La zona VIP ara té capacitat per a 1.389 persones, 450 més que abans”, explica.

Es dona la circumstància que de les construccions o remodelacions candidates en aquesta edició la del Sadar és la més barata a excepció de les realitzades a Turquia i Argentina, on els costos d’obra són inferiors. La inversió mitjana de la llista dels nominats a millor estadi del món el 2021 és de 136 milions d’euros; la qual cosa suposa 4.088 euros per seient. La remodelació del Sadar es va tancar amb un cost de 23,3 milions; és a dir, menys de 1.000 euros per localitat. Aquesta comparativa situa la inversió realitzada al feu navarrès en quatre vegades menys que la mitjana dels estadis que componen la prestigiosa nòmina de candidats al guardó.