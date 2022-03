La lliga francesa segueix els passos de LaLiga i selecciona CVC com a finalista per convertir-se en soci inversor

Tres mesos després de la ratificació en assemblea extraordinària per gairebé del 90% dels clubs espanyols de l’acord amb CVC que injectarà a la competició 1.994 milions d’euros, La Ligue 1 avança en la idea de seguir els passos de LaLiga i acaba de confirmar, després de la celebració del seu consell d’administració, que també ha seleccionat CVC per convertir-se en soci inversor de la competició francesa.

Una decisió que es produeix després d’analitzar de manera interna les diferents propostes dels quatre fons finalistes, Silver Lake, Oaktree i Hellman & Friedman, a més de l’esmentat CVC, amb què la Lligue de Football Professionnel feia diversos mesos que negociava.

L’operació, que està previst que es tanqui a finals d’abril, suposa la venda del 13% de la LFP a una nova societat comercial per un import de 1.500 milions i per això s’obre una fase de negociació exclusiva amb el fons britànic per concretar el projecte de constitució de la nova societat comercial que gestionarà els drets comercials i audiovisuals de la competició francesa.

Amb una valoració ostensiblement menor a la de LaLiga (11.500 milions d’euros davant dels prop de 25.000 milions en què està valorada la competició espanyola), la LFP (Lligue de Football Professionnel) pretén comptar amb el suport d’un soci financer que contribueixi a la recuperació econòmica d’uns clubs molt tocats per l’impacte de la pandèmia, amb pèrdues rècord per al futbol francès de 730 milions en l’exercici 2020-21.

Segons va informar fa uns mesos ‘L’Équipe’, el president de la LFP, Vincent Labrune, va fer una presentació del projecte a tots els clubs. Una operació que compta amb el suport del PSG, fet que suposa un import aval a un projecte que busca ajudar els clubs francesos no només a superar la càrrega econòmica que pateixen, sinó també a invertir i a impulsar la competició. Una situació molt diferent de la que ha hagut d’enfrontar la patronal espanyola, que des de l’inici de l’operació va comptar amb el rebuig frontal del president del Reial Madrid en la lluita particular per tirar endavant el seu projecte personal de La Superlliga.

Una nova era

L’acord estratègic aconseguit per LaLiga amb el fons d’inversió CVC, que ja comença a ser imitat per altres competicions europees, ha tornat a revolucionar el futbol europeu. Un acord pioner que permetrà a LaLiga i els seus clubs créixer globalment i ser més competitius en un moment de grans reptes i incerteses per a la indústria. Un avenç de 20 anys en els processos de modernització que beneficiarà tot l’esport espanyol i el situarà en un nou escenari a nivell mundial.

En l’operació acordada per LaLiga, la competició manté intactes les seves competències esportives i d’organització i de gestió de la comercialització dels drets audiovisuals.

En el cas de la competició espanyola, la injecció econòmica de 1.994 milions que fa CVC anirà destinada en un 70% a inversions vinculades a infraestructura, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d’innovació i tecnologia i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials, podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i l’altre 15% per a deute financer.