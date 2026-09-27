Las 8 mejores playas de Tenerife: guía de arenas negras y calas salvajes

Tenerife es un territorio marcado por la fuerza vulcanológica del Teide, un volcán que alcanza los 3.715 metros de altitud y divide la isla en dos mundos climáticos opuestos. Esta extrema orografía esculpe un litoral fascinante donde encontrar las mejores playas de Tenerife se convierte en una auténtica travesía de contrastes naturales de gran belleza geológica.

Los microclimas insulares marcan de manera contundente la logística de cualquier viajero: el norte se presenta húmedo y salvaje, mientras que el sur garantiza sol casi los 365 días del año. Para optimizar la ruta, lo más inteligente es dividir la estancia entre dos bases operativas diferentes y moverse de manera fluida utilizando las vías rápidas TF-1 y TF-5.

A continuación, analizamos dónde se localizan las mejores playas de Tenerife a través de estos ocho tramos de costa indispensables que se deben visitar para comprender la espectacularidad de este territorio.

Playa de Benijo

Esta joya salvaje es una de las mejores playas de Tenerife situadas en el macizo de Anaga, al norte de la isla, donde los acantilados se hunden directamente en el Atlántico. Se accede bajando un sendero de escaleras de unos 15 minutos de recorrido, una barrera física que frena el turismo de masas y mantiene intacto su carácter indómito.

Es un templo visual para quienes buscan las mejores playas de Tenerife de arena negra y formaciones rocosas monumentales como el Roque de Benijo. Hay que vigilar estrictamente el calendario de mareas, ya que durante la pleamar la arena desaparece completamente bajo un oleaje que exige máxima prudencia.

Playa del Duque

Situada en el municipio de Costa Adeje, representa la cara más exclusiva de las mejores playas de Tenerife meridionales, ofreciendo un clima cálido durante todo el año. Esta cala de arena dorada cuenta con diques artificiales que garantizan unas aguas calmas y seguras para el baño familiar.

El paseo marítimo adyacente conecta directamente con hoteles de cinco estrellas y una rica oferta gastronómica de alta gama. Es la demostración de cómo algunas de las mejores playas de Tenerife combinan a la perfección los servicios modernos con un entorno natural muy cuidado.

Playa de La Tejita

Esta reserva natural destaca entre las mejores playas de Tenerife de carácter virgen, extendiéndose un kilómetro de arena rojiza totalmente libre de edificaciones modernas. El imponente cono volcánico de la Montaña Roja, de 171 metros de altitud, enmarca un paisaje de una belleza desértica inigualable.

La presencia constante de los vientos alisios la convierte en un polo de atracción mundial para la práctica del deporte de vela y el windsurf. Si buscas tranquilidad, la zona más cercana al acantilado rojo es un lugar ideal para disfrutar de las mejores playas de Tenerife en un entorno nudista.

Playa de Las Teresitas

Ubicada en el pueblo de San Andrés, es la playa artificial más conocida de la capital insular gracias a su largo kilómetro de extensión de arena clara. Se construyó en el año 1973 utilizando toneladas de arena fina importada directamente del desierto del Sahara, transformando un antiguo litoral de piedras negras.

Un gran rompeolas de cerca de 1.000 metros protege la bahía de las corrientes del océano, convirtiéndola en una auténtica piscina natural para familias. Se ha consolidado históricamente como una de las mejores playas de Tenerife para disfrutar del sol sin ningún tipo de oleaje peligroso.

En vídeo

@canarianfamily Explorar el sur de la isla es descubrir rincones mágicos y playas espectaculares. Aquí te dejamos un top 5 de lugares imperdibles para disfrutar al máximo: 1. Charco de la Virgen: Un oasis escondido entre rocas y aguas cristalinas. 2. Playa de Diego Hernández: Paraíso de arena dorada y un ambiente tranquilo y salvaje. 3. Playa de Abama: Un rincón idílico, ideal para relajarse con vistas de postal. 4. Montaña Amarilla: Un lugar perfecto para snorkel y disfrutar de paisajes volcánicos únicos. 5. Playa de la Tejita: Espacio abierto y vibrante junto a la majestuosa Montaña Roja. *de los mejores lugares para ver el amanecer como en el vídeo. ¿Con cuál de estos 5 te quedarías? 💙😍 #DescubreTenerife #ParaísoCanario #IslasAfortunadas #family #canarianfamily #travelwithfamily #tenerife #tenerifeenfamilia ♬ Cosas Pendientes – Maluma

Playa de El Bollullo

Escondida en el histórico valle de La Orotava, esta playa ofrece una panorámica prehistórica dominada por acantilados verticales de basalto oscuro. El acceso se realiza a través de un estrecho camino peatonal que transcurre entre plantaciones de plátanos, ofreciendo una experiencia rural auténtica.

El fuerte oleaje característico del norte de la isla choca con fuerza contra la arena negra finísima, creando un contraste visual inigualable. Es considerada por muchos expertos una de las mejores playas de Tenerife para desconectar de la civilización en un entorno de naturaleza salvaje.

Playa de Abama

Esta es una de las mejores playas de Tenerife para buscar tranquilidad, escondida bajo un acantilado de tonos arcillosos en Guía de Isora. El acceso se debe hacer caminando unos 10 minutos desde el aparcamiento habilitado o mediante el transporte del complejo hotelero de lujo que la rodea.

La bahía en forma de concha está completamente protegida de las inclemencias del viento gracias al relieve rocoso que la rodea. Esto la posiciona claramente entre las mejores playas de Tenerife para practicar el esnórquel y observar la rica biodiversidad marina de los fondos volcánicos.

Playa de Masca

Esta playa representa la aventura en estado puro, ya que se sitúa en la desembocadura del impresionante barranco de Masca, en el macizo de Teno. Llegar a una de las mejores playas de Tenerife implica realizar un descenso exigente a pie de unas cuatro horas o acceder directamente por vía marítima.

Los acantilados de Los Gigantes, que se elevan hasta 600 metros sobre el mar, enmarcan una cala mística de arena negra y cantos de basalto. La dificultad de acceso hace que figure sin duda en la lista de las mejores playas de Tenerife para los amantes del senderismo.

Playa de Diego Hernández

Conocida popularmente como la playa salvaje de La Caleta, es un espacio natural libre de infraestructuras en el municipio de Adeje. Esta pequeña cala de arena clara y aguas de color esmeralda destaca por un ambiente bohemio muy arraigado desde hace décadas.

Durante la pleamar, el océano cubre casi todo el frente de playa, por lo que hay que planificar bien la visita según el estado del mar. Por su belleza inalterada, se mantiene como una de las mejores playas de Tenerife para quienes buscan conectar directamente con la naturaleza virgen.

Cómo organizar el viaje a las mejores playas de Tenerife

Para poder explorar estas que consideramos las mejores playas de Tenerife con suficientes garantías, es recomendable dedicar un mínimo de 5 a 7 días completos en la isla. La red vial principal, integrada por la autopista TF-1 al sur y la TF-5 al norte, permite conectar casi cualquiera de estas bahías en poco más de una hora de trayecto.

La mejor opción para probar la cocina tradicional y evitar los establecimientos turísticos son los conocidos guachinches, pequeños locales de comida casera de la zona norte de la isla. Allí podrás saborear platos típicos como las papas arrugadas con mojo y quesos de cabra locales acompañados de vino de cosecha propia.

¿Serás capaz de resistirte a la tentación de la tranquila arena dorada del sur una vez hayas experimentado la misteriosa belleza de las calas de arena negra del norte volcánico?