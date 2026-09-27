Las 8 mejores playas de Portugal para una ruta inolvidable

La costa portuguesa se extiende a lo largo de más de 1.700 kilómetros de litoral donde el océano Atlántico esculpe acantilados de arenisca dorada y playas de arena fina incomparables. Encontrar las mejores playas de Portugal exige entender la transición entre la furia del norte, donde las olas baten con fuerza geológica, y la serenidad templada del sur del Algarve. Esta dualidad convierte cada rincón costero en una lección de geografía viva y en un refugio de biodiversidad marina de primer orden.

La influencia de los microclimas atlánticos y la variada orografía hacen que la planificación del viaje sea esencial, recomendándose dividir la estancia en diferentes bases logísticas como Lagos o Setúbal. Las rutas por carretera, especialmente a través de la autopista A22 al sur o la nacional N120 que recorre el parque natural del suroeste de Alentejo, facilitan desplazamientos rápidos y cómodos.

A continuación, analizamos los ocho destinos costeros esenciales que definen la línea litoral portuguesa.

Praia da Marinha

Klugschnacker · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Situada en el municipio de Lagoa (coordenadas 37.0897° N, 8.4128° W), esta cala es uno de los hitos visuales más célebres del Algarve gracias a sus imponentes arcos de piedra que emergen del agua turquesa. El acceso se realiza por una escalera de madera de 115 peldaños que desciende por el acantilado de roca caliza, exponiendo miles de años de erosión marina.

Las aguas tranquilas de este tramo costero son perfectas para la práctica del esnórquel, donde es fácil observar caballitos de mar y erizos entre las rocas. Se recomienda visitarla durante la marea baja para poder caminar entre las formaciones rocosas adyacentes sin peligro.

Praia de Benagil

Kolforn (Kolforn) I’d appreciate if you could mail me (Kolforn@gmail.com) if you want to use this picture out of the … · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Esta pequeña playa de pescadores es mundialmente famosa por su gigantesca cavidad rocosa conocida como el Algar de Benagil, una catedral de roca con un óculo natural en el techo. La cueva se encuentra exactamente a 150 metros de la línea de arena de la playa principal, haciendo necesario el uso de kayak o pequeña embarcación para acceder de manera segura.

Debido a su extrema popularidad, las autoridades locales controlan el acceso para evitar la saturación durante los meses de verano (de julio a septiembre). La mejor hora para fotografiar la entrada de luz solar es entre las 11:00 y las 13:00 horas, cuando los rayos inciden verticalmente sobre la arena dorada del interior.

Praia de Dona Ana

Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL · CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

Ubicada a las puertas de la histórica ciudad de Lagos, esta playa combina la comodidad urbana con un entorno natural de gran belleza geológica marcado por peñascos escarpados. El viento del norte suele quedar bloqueado por las paredes de roca de 20 metros de altura, lo que garantiza aguas calmadas casi todo el año.

Cuenta con excelentes servicios que incluyen vigilancia, alquiler de sombrillas y un restaurante a pie de arena, siendo una opción obvia para una transición cómoda después de explorar el centro histórico. El precio medio de alquiler de un set de playa es de unos 15 euros por día.

Praia de Odeceixe

Beeston · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Esta playa representa la frontera natural entre el Algarve y el Alentejo, ofreciendo un paisaje singular donde la ría de Seixe desemboca directamente en el océano Atlántico. Esta particularidad permite a los bañistas elegir entre las aguas tranquilas del río o el oleaje abierto y vigoroso del mar abierto.

El entorno forma parte del Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, garantizando la preservación de un ecosistema dunar de altísimo valor ecológico. El pueblo de pescadores que corona la colina mantiene una estética de casas blancas y calles empedradas de gran autenticidad.

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Praia do Guincho

Situada en la Riviera de Lisboa, a solo 6 kilómetros del centro de Cascais, esta playa es un santuario para los amantes del surf, el windsurf y el kitesurf. Los fuertes vientos de componente oeste y las corrientes atlánticas generan olas constantes de hasta 3 metros de altura, siendo escenario de campeonatos mundiales.

El paisaje está dominado por el macizo de Sintra en el horizonte y un sistema dunar protegido que se puede recorrer mediante pasarelas de madera. Aunque no es la playa más idónea para el baño familiar debido a la intensidad del mar, su valor paisajístico es de un rigor excepcional.

Praia de Comporta

Ubicada en la península de Tróia, esta playa destaca por su inmensidad de arena blanca que se extiende a lo largo de doce kilómetros ininterrumpidos entre el océano y los campos de arroz. El acceso se realiza fácilmente desde Setúbal tomando el ferry de pasajeros y vehículos que cruza el estuario del Sado en un trayecto de 25 minutos.

Este rincón se ha convertido en un refugio de lujo discreto donde las construcciones mantienen una escala humana y materiales tradicionales como la madera y la paja. La riqueza ornitológica de la reserva natural cercana es un reclamo añadido para los observadores de fauna.

Praia de Miramar

Esta playa del norte, situada en el municipio de Vila Nova de Gaia, es conocida principalmente por la Capela do Senhor da Pedra, un templo hexagonal del siglo XVII construido sobre una roca directamente expuesta al mar.

La dureza climática de esta franja del país se traduce en aguas frías que raramente superan los 18 grados centígrados en verano, ideal para paseos revitalizantes. El paseo marítimo que la rodea dispone de un carril bici de más de 10 kilómetros perfecto para recorrer el perfil litoral.

Praia de Cacela Velha

En el extremo oriental de la Ría Formosa, esta playa salvaje requiere cruzar a pie el canal durante la marea baja o utilizar una pequeña barca tradicional desde el embarcadero de Fábrica por un coste de 1,50 euros por trayecto. La recompensa es un arenal virgen casi sin intervención humana que cambia de forma con el movimiento de las mareas.

Desde la fortaleza del poblado histórico de Cacela Velha se puede contemplar una de las panorámicas más espectaculares del parque natural, donde los tonos azules se mezclan con los bancos de arena blanca de manera fascinante.

Cómo organizar tu viaje a Portugal

Para disfrutar plenamente de la diversidad del litoral portugués, se recomienda planificar una estancia mínima de entre 7 y 10 días. Esto permite cubrir los trayectos que conectan el norte con el sur mediante la autopista A1 y la red de autovías principales, optimizando los tiempos de desplazamiento entre los grandes núcleos urbanos y las calas más aisladas.

A la hora de comer, evite los establecimientos a pie de playa pensados exclusivamente para el turismo de masas. Busque las llamadas ‘tascas’ y casas de comidas en los pueblos del interior para degustar un auténtico bacalao a la brasa (bacalhau a brasa) o unas sardinas asadas directamente sobre el carbón a precios mucho más competitivos y con un producto de una frescura indiscutible.

¿Prefiere la inmensidad salvaje de las playas del oeste atlántico para conectar con la naturaleza o la calidez histórica de las calas recogidas del Algarve para descansar?