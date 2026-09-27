Las 8 mejores playas de Málaga: guía de calas y arenales imprescindibles

El litoral de la provincia de Málaga se extiende a lo largo de más de 160 kilómetros donde la sierra Penibética se encuentra abruptamente con el mar de Alborán, creando una transición dramática entre acantilados de limo y arena fina. Esta línea costera esconde bahías resguardadas y extensiones dunares que se cuentan de forma unánime entre las mejores playas de Málaga, ofreciendo un refugio natural idóneo tanto para el bañista clásico como para el viajero que busca espacios de alto valor ecológico.

Los microclimas generados por la proximidad de la sierra de Tejeda y de Mijas influyen directamente en la temperatura del agua de esta zona; los vientos de poniente y levante alternan las corrientes marinas de forma súbita. Para optimizar la logística de la ruta, es recomendable dividir la estancia entre la comarca oriental de la Axarquía y el oeste de la Costa del Sol, conectadas de manera rápida a través de la autovía libre de peaje A-7 y de la autopista AP-7.

A continuación, analizamos los ocho rincones costeros imprescindibles para entender la riqueza marítima de esta célebre región andaluza.

Playa de Maro

Situada en el municipio de Nerja, bajo los acantilados del paraje natural de Maro-Cerro Gordo, esta playa de 500 metros de longitud destaca por la transparencia de sus aguas, enriquecidas por las surgencias de agua dulce de la sierra. Es un espacio protegido donde la pesca está estrictamente prohibida desde el año 1989, lo que ha convertido su fondo marino en un ecosistema de referencia para las praderas de posidonia.

Para acceder a esta cala hay que bajar por una estrecha pista asfaltada con un desnivel que supera el 12%, un filtro geográfico que limita la afluencia masiva durante la temporada estival y ayuda a preservar intacto su carácter salvaje.

Playa de Calahonda

Ubicada de forma icónica bajo el célebre Balcón de Europa, en el corazón de Nerja, esta cala de arena oscura y grava pequeña es quizás la postal fotográfica más difundida de la costa oriental malagueña. Su abrigo natural contra los vientos de levante la convierte en una piscina de aguas tranquilas de color azul turquesa, delimitada por antiguas casas de pescadores blanqueadas incrustadas en la roca.

Dispone de servicios de salvamento activos durante el verano y un acceso peatonal adaptado mediante el callejón del Boquete de Calahonda, lo que facilita mucho la logística para quienes viajan con niños o equipaje pesado.

Playa de Cabopino

Este arenal protegido del municipio de Marbella, catalogado regularmente entre las mejores playas de Málaga por su escaso impacto urbano, se desarrolla alrededor de las dunas de Artola, un sistema de dunas fósiles declarado monumento natural en el año 2001. Con una extensión de 1.200 metros, es uno de los pocos reductos de la Costa del Sol donde la flora autóctona de enebros y pinos se mantiene libre de cemento.

La calidad de su arena fina y dorada, sumada a la poca profundidad de sus primeros metros de agua, la hacen idónea para disfrutar de una jornada de descanso en un entorno que parece totalmente aislado de la presión inmobiliaria del sur español.

Playa de Pedregalejo

El antiguo barrio de pescadores de Pedregalejo, en Málaga ciudad, cuenta con una playa de arena fina de 1.200 metros dividida de forma simétrica en seis calas artificiales gracias a unos espigones de piedra construidos a finales del siglo XX. Esta fisonomía singular garantiza aguas sin oleaje, ideales para el baño tranquilo, rodeadas de un auténtico paseo marítimo de casas bajas de colores.

Este sector es el lugar ideal para observar de cerca las tradicionales barcas de jábega, embarcaciones de madera de clara herencia fenicia que representan la identidad marítima más pura y antigua de esta zona de la península.

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Playa de la Malagueta

Esta playa urbana se extiende a lo largo de 1.200 metros de longitud a solo diez minutos de camino de la céntrica calle Larios de Málaga, erigiéndose como uno de los espacios más concurridos del litoral de la capital. Su arena de origen regenerado ofrece todo tipo de servicios, desde áreas de juegos infantiles hasta alquiler de hamacas y duchas.

El acceso es sumamente fácil gracias a las líneas de autobús de la EMT, especialmente la línea 14, convirtiendo este espacio en un excelente ejemplo de playa urbana que sabe integrar servicios masivos y accesibilidad.

Playa del Castillo

Situada justo bajo los muros de la fortaleza medieval de Sohail, construida originalmente en el siglo X en Fuengirola, esta playa ofrece una combinación única de interés histórico y servicios turísticos de calidad. Se trata de una franja de arena oscura muy valorada por su excelente conectividad con la autovía A-7, considerada por muchos una de las mejores playas de Málaga por su facilidad de aparcamiento.

Además, cuenta con un área habilitada oficialmente para perros de 150 metros de longitud, siendo uno de los pocos espacios regulados del litoral occidental donde las mascotas son plenamente bienvenidas durante todo el año.

Playa de Los Álamos

Esta playa marca el límite septentrional de Torremolinos, caracterizándose por su gran amplitud de casi 60 metros de arena dorada de origen fino. Las corrientes y vientos constantes que entran de forma regular por la bahía de Málaga la convierten en un punto de reunión prioritario para los amantes de deportes acuáticos de deslizamiento.

Está excelentemente comunicada gracias a la estación de tren de RODALIES de Los Álamos, perteneciente a la línea C-1, lo que facilita una logística rápida y cómoda para los turistas procedentes del aeropuerto internacional.

Playa de Bil Bil

Ubicada en el centro del paseo marítimo de Benalmádena, esta playa de arena rojiza debe su denominación al singular castillo de estilo neomudéjar del año 1927 que se alza justo frente a la orilla. Con una extensión de 400 metros, la playa disfruta de un agua especialmente limpia gracias al dinamismo de las corrientes que provienen directamente del estrecho de Gibraltar.

La presencia del edificio histórico, utilizado actualmente como centro cultural y de exposiciones del ayuntamiento, añade una atmósfera única que se mantiene especialmente animada durante las horas del atardecer.

Cómo organizar tu viaje a las mejores playas de Málaga

Para explorar con el rigor necesario el litoral de la provincia de levante a poniente se requiere una estancia mínima de 5 a 7 días, priorizando los desplazamientos en coche a través de la red de autovías libres de peaje A-7 que conectan cada uno de los municipios costeros de forma secuencial. Es altamente aconsejable establecer dos bases operativas diferentes: una en el entorno de Nerja para moverse por la costa oriental, y otra cerca de Marbella para explorar el sector occidental.

Para escapar de las típicas trampas para turistas situadas en primera línea, busquen siempre aquellos tradicionales chiringuitos de playa que disponen de barcas de arena donde se preparan los espetos de sardinas sobre brasas de madera de olivo. Estos espacios, especialmente auténticos en los barrios de El Palo y Pedregalejo, mantienen unos precios muy asequibles y una calidad del pescado fresco comprado de forma directa en las lonjas locales.

¿Serás capaz de elegir entre la belleza salvaje de los acantilados de la Axarquía o la comodidad exclusiva de las playas de la Costa del Sol?