Las 8 mejores playas de Mallorca para descubrir la costa balear

Mallorca es mucho más que un destino de postal; su compleja orografía calcárea define un litoral de contrastes donde la Sierra de Tramuntana se niega directamente al mar. Encontrar las mejores playas de Mallorca requiere entender esta transición entre los acantilados abruptos del norte y los perfiles suaves de las calas del sur balear.

Los microclimas locales influyen notablemente en el estado del mar, por lo que es recomendable dividir la estancia en dos bases logísticas, como el puerto de Sóller y Santanyí. La conexión a través de la carretera Ma-10 y la autopista Ma-19 permite moverse con rapidez, siempre pendientes de los vientos de tramontana o de lebecio que determinan dónde bañarse cada día.

A continuación, analizamos los ocho rincones marinos que definen la esencia geográfica de la isla.

Cala Tuent

Olaf Tausch · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Esta joya del oeste mallorquín reposa bajo la sombra imponente del Puig Major, flanqueada por cimas de más de 1000 metros de desnivel. Se accede por la sinuosa carretera Ma-2141, siendo un rincón ideal lejos de donde se buscan habitualmente las mejores playas de Mallorca.

Torrent de Pareis

Olaf Tausch · CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

No es una playa convencional, sino la desembocadura de un cañón impresionante erosionado por el agua dulce, situado en Sa Calobra. El camino a pie a través de los túneles de roca culmina en un estrecho de solo 30 metros de longitud flanqueado por paredes verticales de 200 metros de altura.

Es Caragol

Olaf Tausch · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Situada en el extremo meridional, esta playa virgen representa el contrapunto arenoso de la Tramuntana, destacando en cualquier lista de las mejores playas de Mallorca. Se llega caminando unos 20 minutos desde el faro de Ses Salines, un trayecto plano que preserva este frágil sistema de dunas blancas.

Cala Varques

Olaf Tausch · CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Este rincón de Manacor es conocido por su entorno de bosque de pinos y cuevas submarinas. Para acceder hay que caminar cerca de 1,5 kilómetros, un esfuerzo que aleja el turismo de masas de esta lista de las mejores playas de Mallorca.

En vídeo

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Cala Mitjana

Cerca de Felanitx, esta cala es una estrechísima entrada de mar protegida de las corrientes fuertes del exterior. Es considerada una de las mejores playas de Mallorca por la tonalidad eléctrica de sus aguas transparentes sobre un fondo de arena totalmente blanca.

Platja de Formentor

La península de Formentor alberga uno de los arenales más elegantes, donde los pinos centenarios tocan el agua salada, consolidándose entre las mejores playas de Mallorca. Cuenta con un acceso fácil a través de la línea de bus 334 durante los meses de verano para proteger este espacio.

Caló des Moro

Encajada entre paredes de roca, esta pequeña cala es un punto clave dentro de la selección de las mejores playas de Mallorca. Las dimensiones del arenal son extremadamente reducidas, lo que obliga a planificar la visita a primera hora de la mañana.

Cala S’Almunia

A un corto paseo de la anterior, esta antigua cala de pescadores conserva rampas de madera por donde se lanzaban las lanchas tradicionales. Es el lugar idóneo para los amantes de los saltos desde las rocas y de los fondos llenos de posidonia.

Cómo organizar tu viaje a Mallorca

Para explorar la costa con garantías y disfrutar de las mejores playas de Mallorca, se recomienda dedicar un mínimo de 7 días completos de viaje. El uso de un vehículo es indispensable, conectando la ruta rápidamente mediante la autopista Ma-13.

Para huir de las propuestas masificadas, hay que adentrarse en los pueblos del interior en busca de los tradicionales «cellers», donde se puede degustar el tumbet o el frito original de la isla.

¿Serás capaz de elegir entre la inmensidad vertical de la Tramuntana o la calma de las calas arenosas del sur?