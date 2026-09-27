Las 8 mejores playas de Lanzarote: rutas y consejos de experto

Lanzarote no es solo una isla volcánica de aspecto lunar; es un ecosistema frágil donde la lava choca frontalmente con el océano Atlántico, creando una costa de contrastes brutales. Desde los acantilados de basalto hasta las arenas doradas del sur, buscar las mejores playas de Lanzarote requiere entender una geografía modelada por las erupciones de Timanfaya y los vientos alisios constantemente activos.

La diversidad climática de la isla hace que las condiciones cambien drásticamente entre el norte, dominado por fortísimas corrientes, y el suroeste, resguardado y más cálido. Para explorar el litoral con éxito, es recomendable dividir la estancia entre el municipio de Yaiza y la zona de Haría, utilizando las carreteras principales LZ-1 y LZ-2 como ejes rápidos de conexión.

A continuación, analizamos los ocho tramos del litoral que definen la riqueza geológica y el carácter de esta isla canaria de reserva de la biosfera.

Playa de Papagayo

Situada en el monumento natural de Los Ajaches, esta cala en forma de media luna es uno de los espacios más protegidos de la isla. El acceso se realiza a través de un camino de tierra donde se debe pagar una tasa ecológica de 3 euros por vehículo, un peaje necesario para mantener la limpieza de este paraje virgen de arena blanca y aguas esmeralda.

Su configuración geológica, encajada entre altos acantilados de roca oscura, actúa como un escudo natural contra el viento dominante, lo que la convierte en una de las mejores playas de Lanzarote para el baño tranquilo.

Playa de Famara

Bajo la imponente pared del Risco de Famara, que se eleva a más de 600 metros de altitud, se extiende un arenal salvaje de casi seis kilómetros de longitud. Este templo del surf y el kitesurf es conocido por sus fuertes corrientes marinas, motivo por el cual se debe extremar la precaución al entrar al agua.

Cuando la marea baja, la arena húmeda refleja el acantilado como un espejo gigante, consolidando este espacio natural como una de las mejores playas de Lanzarote para los amantes de la fotografía paisajística y la naturaleza indómita.

Playa de Playa Blanca

En pleno núcleo urbano del sur, esta pequeña bahía de arena dorada mantiene su carácter familiar y un acceso muy sencillo desde el paseo marítimo. Es un punto de partida logístico excelente donde el mar casi siempre está en calma, ideal para viajeros que evitan las complicaciones del viento.

Su entorno cuenta con una gran oferta de restauración tradicional, convirtiendo este enclave costero en una de las mejores playas de Lanzarote para combinar una jornada de sol con la logística urbana y servicios completos.

Playa de los Clicos

Conocida popularmente como la playa del Charco de los Clicos o de El Golfo, este lugar destaca por el contraste cromático extremo entre el negro de la arena volcánica y el verde intenso de la laguna interior. La laguna debe su color particular a la alta concentración de algas de la especie Ruppia maritima.

Aunque el baño está estrictamente prohibido en la laguna por motivos de conservación ambiental, la zona exterior es una de las mejores playas de Lanzarote para entender la historia volcánica del territorio costero.

En vídeo

@muroglobal Guárdalo🔐: Mejores playas de Lanzarote 🌊 Lanzarote es un auténtico paraíso con playas para todos los gustos: 🏖️ Playa del Papagayo y Playa Mujeres: Arenas blancas y aguas cristalinas, perfectas para desconectar. 🌋 Playa del Golfo: Arena negra volcánica cerca del impresionante Charco Verde. 🌿 Caleta del Mojón Blanco: Una playa virgen rodeada de naturaleza pura. 🏄 Playa de Famara: El paraíso de los surfistas, con vistas increíbles al risco. 🌊 Playa de las Cucharas: Ideal para deportes acuáticos como windsurf y paddle surf. 🏘️ Punta Mujeres: Piscinas naturales perfectas para un baño tranquilo. ✈️ Playa de Guacimeta: Bañarte mientras los aviones pasan sobre tu cabeza es toda una experiencia. ¿A qué esperas para descubrirlas? 🌅 #Lanzarote #playas #PlayasDeEspaña #islascanarias #canarias #travel #vlogger #travelvlogger#PlayasDeLanzarote #ParaísoVolcánico #mar #sea #paraiso ♬ Traveling – Melodion

Playa de las Cucharas

Ubicada en el centro turístico de Costa Teguise, esta playa de arena fina dorada es una de las preferidas para la práctica del windsurf a nivel internacional. Tiene una longitud de 650 metros y dispone de todos los servicios públicos necesarios para una estancia confortable.

Los espigones artificiales protegen una parte de la bahía, transformándola de manera selectiva en una de las mejores playas de Lanzarote tanto para deportistas de élite como para familias que buscan aguas tranquilas.

Playa de Playa Honda

Situada a medio camino entre Arrecife y el aeropuerto de la isla, esta franja de arena fina de casi dos kilómetros destaca por su carácter residencial, alejado de los grandes complejos hoteleros. El paseo marítimo adyacente es muy frecuentado por ciclistas y corredores locales durante el atardecer.

Su proximidad a las pistas de aterrizaje permite ver los aviones a baja altura, configurando una de las mejores playas de Lanzarote para viajeros que buscan una experiencia alternativa y nada convencional.

Playa de los Pocillos

Con una anchura media que supera los 150 metros en algunos puntos, este arenal situado en Puerto del Carmen destaca por la formación de pequeñas balsas de agua salada durante las mareas altas. Es un espacio amplio y de pendiente muy suave donde el viento suele soplar con fuerza moderada.

La accesibilidad es excelente gracias a las rampas de madera, consolidando este sector urbano como una de las mejores playas de Lanzarote para personas con movilidad reducida o carritos infantiles.

Playa de la Cera

Vecina de la famosa cala de Papagayo, esta playa comparte las mismas aguas cristalinas pero suele presentar un nivel de ocupación ligeramente inferior. El acceso se realiza a pie desde la zona de aparcamiento del monumento natural a través de senderos marcados de arena fina.

El silencio que se respira al final del día la consagra como una de las mejores playas de Lanzarote para aquellos que priorizan la conexión íntima con la naturaleza canaria más auténtica y salvaje.

Cómo organizar tu viaje a Lanzarote

Para explorar la isla a fondo se recomienda una estancia mínima de 5 a 7 días, período necesario para recorrer el territorio sin prisas. La red vial está articulada por las autopistas LZ-1 y LZ-2, vías bien asfaltadas que conectan el extremo norte de Órzola con el sur de Playa Blanca en poco más de una hora de trayecto.

Para probar la verdadera gastronomía local lejos de los circuitos turísticos comerciales, es imprescindible visitar los llamados teleclubs, centros sociales de gestión municipal donde se sirven platos tradicionales como las papas arrugadas con mojo o el queso de cabra de Fuerteventura a precios locales de menos de 15 euros por persona.

¿Cómo consigue una isla tan castigada por las fuerzas volcánicas mantener un equilibrio tan perfecto entre la fragilidad de sus campos de ceniza y la riqueza atlántica de sus costas?