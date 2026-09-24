5 pobles bonics a prop de Bilbao: joies medievals i marineres

Més enllà del cor industrial de Bizkaia i del magnetisme modern del museu Guggenheim, el territori basc amaga un llegat medieval, marítim i muntanyós d’una bellesa incalculable. Explorar els pobles bonics a prop de bilbao permet descobrir una dualitat única on el verd intens de les valls cantàbriques es fon amb la fúria de l’oceà i la pedra antiga de les viles històriques.
La forta influència del clima oceànic i l’orografia trencada fan indispensable una bona planificació logística, essent recomanable establir bases d’allotjament tant a la costa com a l’interior d’Enkarterri per optimitzar rutes a través de l’autopista AP-8 i la carretera nacional BI-631.
A continuació, analitzem els cinc llocs històrics i geogràfics que millor representen la identitat d’aquest territori basc.
Balmaseda, el bressol medieval d’Enkarterri
Fundada l’any 1199, Balmaseda ostenta l’orgull de ser la primera vila constituïda a Bizkaia. El seu Pont Vell, una obra gòtica que creua el riu Kadagua, era el pas obligat de la ruta comercial de la llana entre Castella i el mar, conservant encara la seva torre de peatge medieval intacta.
Passejar pel seu nucli històric revela joies d’arquitectura religiosa com l’església de San Severino, del segle XIV, i la fàbrica de boines La Encartada, un museu industrial que transporta el viatger al segle XIX amb maquinària original accionada per energia hidràulica.
Bermeo, l’antiga capital pesquera de Bizkaia
Situat a la reserva de la biosfera d’Urdaibai, Bermeo fou la capital de la província fins al segle XVII i conserva tota la fúria i l’encant del mar Cantàbric. El seu port vell, envoltat de cases de pescadors de colors vius, és el punt de partida ideal per entendre la història de la pesca de la balena.
Cal visitar la torre Ercilla, un baluard gòtic del segle XV que avui acull el Museu del Pescador, i la propera església de Santa Eufemia, on els Senyors de Bizkaia juraven els furs locals sota arcs de pedra seculars.
En vídeo
Elantxobe, l’arquitectura suspesa sobre el Cantàbric
Aquest singular poble sembla relliscar pel penya-segat del cap d’Ogoño cap a un port artificial d’aigües braves. Els seus carrers són escales de pedra gairebé verticals on les cases es construeixen esglaonadament, desafiant la gravetat i els vents del nord amb una audàcia arquitectònica impressionant.
La seva església parroquial de San Nicolás de Bari, consagrada al patró dels mariners, domina el perfil del poble i ofereix un mirador únic per contemplar la costa basca i la força geomorfològica d’aquest litoral.
Orduña, un enclau històric entre muntanyes
Orduña és una curiositat geogràfica, ja que és un enclau biscaí envoltat per terres d’Àlaba i Castella i Lleó, emmarcat per la imponent serra Salvada. El seu origen com a aduana comercial de la Corona de Castella el segle XIII li va atorgar un caràcter monumental únic visible a la seva immensa plaça porticada.
El patrimoni d’aquesta ciutat inclou l’església-fortalesa de Santa María, integrada a la muralla medieval del segle XV, i el palau d’Ortés de Velasco, testimonis d’un passat de senyoriu i control territorial clau per a la monarquia.
Lekeitio, elegància senyorial i tradició marinera
Lekeitio destaca per la seva badia, on l’illa de San Nicolás emergeix durant la marea baixa permetent l’accés a peu a través d’un sender de sorra i algues. La vila combina una arquitectura senyorial de palaus barrocs, com el d’Uriarte, amb la sobrietat de les tavernes portuàries.
L’espectacular basílica de la Asunción de Santa María domina el paisatge amb el seu retaule gòtic flamenc, el tercer més gran d’Espanya (tallat en fusta daurada el segle XVI), que justifica per si sol una visita arqueològica i artística detallada.
Com organitzar el teu viatge pels pobles de Bizkaia
Per absorbir correctament la riquesa cultural d’aquesta regió, es recomana una estada mínima de 4 a 5 dies, connectant els diferents punts a través de la xarxa de carreteres locals que serpentegen el territori, utilitzant la BI-631 per a la costa i la BI-636 per a les valls occidentals d’Enkarterri.
Per tastar la gastronomia més autòctona fugint de les rutes turístiques massives, cal buscar els autèntics batzoki de poble o els asadores de muntanya on se serveix el marmitako de bonítol de campanya i els formatges d’Idiazabal directament dels productors locals.
Seràs capaç de resistir-te a la crida dels penya-segats costaners després d’haver trepitjat el silenci de les viles medievals de l’interior?