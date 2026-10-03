Les 8 millors platges del sud de Gran Canària: mapa de sorra i sal

El litoral meridional de Gran Canària es presenta com un mosaic de microclimes i contrastos geogràfics on la potència de l’Atlàntic es troba amb la immensitat de les dunes d’origen saharià. Per als viatgers que busquen el sol perenne i la diversitat paisatgística, triar entre les millors platges del sud de Gran Canària requereix conèixer la personalitat de cada badia, allunyant-se dels tòpics turístics per entendre la força d’aquesta costa volcànica.
L’orografia de l’illa actua com una barrera natural contra els vents alisis, garantint aigües tranquil·les al sud, tot i que els canvis de temperatura poden ser sobtats d’una cala a una altra. Per optimitzar la logística del viatge, és aconsellable utilitzar l’autopista GC-1 com a eix vertebrador i dividir l’estada en bases lògiques segons es busqui tranquil·litat o activitat esportiva.
A continuació, analitzem els vuit arenals i cales que defineixen la personalitat i la riquesa natural d’aquest sector de l’arxipèlag.
Platja de Maspalomas
Aquest espai natural protegit destaca pels seus 2.710 metres de sorra fina i el cèlebre far construït l’any 1890, que encara avui serveix de guia. La seva ubicació, flanquejada per la reserva natural de les dunes, ofereix zones de bany tranquil·les i espais salvatges on l’oceà impacta amb més llibertat.
Platja del Inglés
Connectada directament amb Maspalomas, aquesta platja de gairebé tres quilòmetres d’extensió combina el turisme actiu amb amples zones de descans. És el punt de trobada ideal per als amants dels esports aquàtics, gràcies a unes condicions de vent moderat constants durant gairebé tot l’any.
Platja d’Amadores
Una badia artificial de 800 metres de longitud dissenyada per oferir aigües tranquil·les i transparents que recorden el Carib. La seva sorra de corall blanc i l’absència total d’onades la converteixen en una opció molt segura per a famílies que busquen comoditat.
Platja d’Anfi del Mar
Creada amb milers de tones de sorra blanca importada, aquesta cala artificial és un recés de pau d’aigües de color turquesa. Els seus penya-segats circumdants protegeixen completament la badia dels corrents de l’Atlàntic, garantint un bany calmant en un entorn altament còmode.
En vídeo
Platja de San Agustín
Amb una longitud de 600 metres, representa l’alternativa més tranquil·la i menys concorreguda en comparació amb les seves veïnes occidentals. La seva sorra fosca d’origen volcànic i el seu ambient residencial atreuen els qui busquen el silenci i la calma.
Platja de Las Marañuelas
Situada a la localitat marinera d’Arguineguín, aquesta petita platja d’ambient local manté l’essència de la vida pescadora canària. Protegida pel moll del port, les seves aigües gairebé no registren onatge, sent un bon racó per contemplar la posta de sol.
Platja de Mogán
Ubicada al final de la línia costanera del sud, aquesta cala de sorra daurada està protegida per espigons que formen una autèntica piscina natural. L’entorn del canal de Mogán afegeix un atractiu arquitectònic singular i un accés planer.
Platja de Pasito Blanco
Aquesta cala amagada de sorra grisa es troba a prop d’un port esportiu, la qual cosa en limita l’accés massiu de vehicles. És un dels secrets millor guardats pels residents que busquen una experiència relaxant allunyada de les grans aglomeracions.
Com trobar les millors platges del sud de Gran Canària i organitzar el viatge
Per gaudir plenament de la diversitat d’aquestes platges, es recomana una estada mínima de 5 a 7 dies, temps necessari per combinar els banys amb exploracions a l’interior. La xarxa viària, liderada per l’autopista GC-1, facilita una connexió ràpida i eficaç des de l’aeroport de l’illa.
Per esquivar les trampes turístiques, cal buscar la gastronomia autèntica als petits bochinches de l’interior o a les confraries de pescadors de Castillo de Romeral. Allà s’ha de tastar el peix fresc del dia acompanyat de les tradicionals papes arrugades amb mojo.
Seràs capaç d’escollir entre la immensitat desèrtica de Maspalomas o la calma de les cales d’aigües turqueses durant la teva propera escapada?