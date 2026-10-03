Les 8 millors platges de les Rías Baixas: sorra blanca i caràcter atlàntic

El litoral del sud-oest de Galícia amaga una de les col·leccions d’arenals més sorprenents d’Europa, on la sorra blanca contrasta de forma gairebé irreal amb la fredor de l’Atlàntic. Trobar les millors platges de les Rías Baixas requereix mirar més enllà dels tòpics i aprendre a llegir una costa esculpida per les marees diàries i la força dels vents marins.
La particular orografia de la regió gallega genera petits microclimes on la boira del matí deixa pas a tardes assolellades, un factor decisiu que obliga a triar bé si s’estableix la base a la ria de Vigo, a la de Pontevedra o a la d’Arousa. El més recomanable és dividir l’estada en dues bases logístiques ben diferenciades i moure’s en vehicle privat a través de l’autopista AP-9 o les rutes costaneres d’alta densitat com la carretera PO-308.
A continuació, analitzem els vuit arenals i trams de costa més excepcionals que defineixen la personalitat única d’aquest territori mariner.
Platja de Rodas
Situada a les emblemàtiques Illes Cíes, aquest arc de sorra extremadament fina uneix de forma natural les illes de Monteagudo i de Faro dins de l’espai protegit del Parc Nacional de les Illes Atlàntiques. L’accés a l’arxipèlag està estrictament limitat a un màxim d’unes 1.800 persones al dia durant l’estiu, una mesura per preservar la integritat d’aquest ecosistema dunar.
Aigua de color blau turquesa clar i temperatures extremadament fredes defineixen aquest espai verge on el vent del nord sol bufar amb força de manera habitual a partir del migdia.
Platja de la Lanzada
Amb una extensió gairebé rectilínia de 2.400 metres de longitud, aquest arenal obert a l’oceà és una referència indiscutible entre els municipis de Sanxenxo i O Grove. És el punt de trobada ideal per als amants de disciplines com el surf gràcies a l’onatge constant que rep sense cap barrera geogràfica.
A l’extrem sud d’aquesta línia de costa es troba l’ermita romànica de Nosa Señora de la Lanzada, un monument històric lligat estretament a llegendes locals sobre fertilitat i el poder de la mar.
Platja de Barra
Ubicada a la península del Morrazo, al municipi de Cangas, és considerada el gran temple del nudisme a la província de Pontevedra gràcies a la protecció natural d’una frondosa pineda. El seu aïllament físic la manté fora del turisme familiar més massiu que sol ocupar els arenals urbans de la ria de Vigo.
Des de la sorra es pot contemplar una de les millors panoràmiques de la boca de la ria amb el perfil tallat de les illes Cíes dominant l’horitzó.
Platja de Melide
Aquesta joia salvatge es troba a l’Illa d’Ons, un territori insular de caràcter molt més brup i menys urbanitzat que les seves veïnes del sud. El viatger necessita tramitar un permís oficial d’accés abans de pujar al ferri que connecta amb els ports de Bueu o Portonovo.
Envoltada de pins verds que gairebé toquen la línia de marea, la platja ofereix una quietud absoluta que recompensa l’esforç del viatge als qui s’animen a matinar.
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Platja de Menduiña
Una petita cala de la ria d’Aldán que destaca per les seves aigües tranquil·les de color maragda i la seva bona protecció contra els forts vents que assoten les zones d’oceà obert. És la millor elecció per a aquells dies on el mar obert presenta condicions massa dures per al bany.
Les grans roques granítiques arrodonides pels elements que flanquegen l’arenal s’utilitzen habitualment com a solàriums naturals per part dels banyistes.
Platja de Pragueira
Aquesta platja de Sanxenxo experimenta un canvi d’aspecte radical depenent del ritme de les marees que buiden i omplen la costa gallega dues vegades al dia. Durant la baixamar es genera una esplanada de sorra humida ideal per caminar que gairebé arriba a connectar amb el veí arenal de Major.
Presenta un ambient notablement més tranquil i menys massificat que les altres platges del nucli urbà, garantint un espai personal ampli fins i tot a l’agost.
Platja de Castiñeiras
Una successió de petites cales a la part meridional del Morrazo que sorprenen per les seves aigües transparents i una posició que les protegeix del fred vent del nord. Les formacions de roca que separen els arenals alberguen petites piscines de marea excel·lents per a la pràctica de l’snorkel.
L’accés a través de senders estrets a peu limita notablement l’arribada de grans aglomeracions de banyistes que prefereixen accessos en cotxe més senzills.
Platja d’Area Maior
Sota la mirada del promontori granític de Monte Louro, aquesta platja marca l’inici geogràfic del nord de les Rías Baixas al municipi de Muros. L’espai protegeix la llacuna de Xalfas, una reserva d’aigua dolça de gran valor per a l’avistament d’aus migratòries.
Les seves condicions de vent i les seves corrents marines exigeixen precaució extrema als banyistes i la converteixen en un escenari idoni per a esportistes nàutics experimentats.
Com organitzar el teu viatge a les Rías Baixas
Per descobrir aquest litoral amb la llibertat que es mereix és necessari destinar un mínim de 5 a 7 dies de ruta per la província. La mobilitat es resol fàcilment gràcies a l’eix viari de l’autopista AP-9, tot i que per arribar als punts més verges cal agafar carreteres secundàries de traçat revirat.
La millor manera de tastar el producte de mar local lluny dels preus inflats és buscar els tradicionals furanchos, cases particulars que serveixen vi de collita pròpia acompanyat de tapes senzilles com truita de patates, pop o pementos de Padrón.
Seràs capaç de resistir el contrast entre les gèlides aigües d’aquest paradís atlàntic i la calidesa de la seva increïble gastronomia marinera?