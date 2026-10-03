Les 8 millors platges de Phuket: ruta i consells d’expert

Phuket, l’illa més gran de Tailàndia, és molt més que un epicentre turístic homogeni de sorra blanca i aigües turqueses; és una frontera geogràfica complexa on el mar d’Andaman esculpeix penya-segats granítics i badies profundes. Trobar les millors platges de Phuket exigeix allunyar-se dels nuclis massificats i entendre la dinàmica d’una costa oest accidentada i magnètica. Aquí, la naturalesa tropical s’enfronta directament a la pressió del desenvolupament urbà, creant petits refugis verges que encara conserven la identitat autèntica de l’antiga ruta comercial de l’estany.
La meteorologia de l’illa, marcada pels monsons que bufen del sud-oest de maig a octubre, dicta la logística ideal per explorar aquest territori. Per optimitzar els desplaçaments, és altament recomanable dividir l’estada entre el sud tranquil i el nord més salvatge, connectant els diferents punts a través de la carretera Route 402, l’eix viari que articula el transport insular de nord a sud.
A continuació, analitzem els vuit nuclis costaners i arenals que defineixen el caràcter litoral d’aquesta illa asiàtica.
Kata Noi
Aquesta petita badia de només 700 metres de longitud es troba immediatament al sud de la concorreguda platja de Kata i representa un oasi de tranquil·litat protegit per turons coberts de vegetació espessa. Els seus fons marins, especialment a l’extrem sud rocallós, són excel·lents per a la pràctica del tub respiratori durant els mesos de temporada seca.
Nai Harn i el secret de les millors platges de Phuket
Situada a l’extrem meridional de l’illa, aquesta franja de sorra fina destaca per estar flanquejada per una llacuna d’aigua dolça i un monestir budista que ha impedit el desenvolupament de grans complexos hotelers a peu de platja. La seva orientació geogràfica la protegeix dels corrents més forts, convertint-la en un refugi predilecte per als residents i viatgers de llarga estada.
Freedom Beach
L’accés a aquest enclavament amagat, a pocs minuts de la bulliciosa Patong, es realitza preferentment per via marítima a bord d’una enbarcació tradicional de cua llarga, coneguda com a longtail, o descendint per un camí de fort pendent a través de la selva. El preu d’entrada per la via terrestre sol ser de 100 bahts per finançar la conservació del sender privat.
Banana Beach
Oculta entre les platges de Bang Tao i Naithon, aquesta petita joia de difícil accés manté un caràcter gairebé secret gràcies a la densa pineda que la separa de la carretera principal. El descens és pronunciat i no està senyalitzat, la qual cosa espanta la majoria de turistes que busquen comoditat immediata.
En vídeo
Ya Nui
Aquesta diminuta badia en forma de mitja lluna doble es troba sota l’ombra del mirador de Windmill Viewpoint i és un dels millors llocs per llogar un caiac i navegar cap a l’illa veïna de Koh Man. Les seves aigües transparents són un formiguer de vida marina, amb coralls sans i peixos lloro a pocs metres de la línia de sorra.
Pansea Beach
Aquest racó de sorra daurada és un exemple de semi-privacitat de facto a l’illa, envoltada per dos dels complexos hotelers més exclusius de la regió, encara que el seu accés marí continua sen públic. La qualitat de les seves aigües i la neteja constant de la seva franja costanera la converteixen en una delícia visual per als amants del minimalisme tropical.
Kamala
Antic poble de pescadors de majoria musulmana, aquesta platja ofereix una atmosfera relaxada i familiar molt diferent de la intensitat comercial de les seves veïnes del sud. El passeig marítim compta amb petits negocis locals on es pot gaudir de massatges tradicionals a preus molt competitius sota l’ombra de les casuarines.
Nai Yang
Inclosa dins del territori protegit del Parc Nacional de Sirinat, aquesta extensa platja del nord destaca pel seu bosc de pins i per ser un lloc de niuada històric de tortugues marines. La proximitat a l’aeroport no trenca la seva pau mística, sent el lloc idoni per observar el capvespre sense aglomeracions turístiques.
Com organitzar el teu viatge a Phuket
Per absorbir la riquesa geogràfica i cultural de l’illa, es recomana planificar una estada mínima de 5 dies, temps necessari per moure’s amb calma per la xarxa viària que connecta els extrems nord i sud. El lloguer d’una motocicleta és l’opció preferida pels viatgers independents, tot i que cal extremar les precaucions a causa de la sinuositat i el trànsit de les carreteres secundàries.
Per connectar amb la cultura culinària autèntica del territori, cal evitar els restaurants costaners de preus inflats i endinsar-se en els mercats nocturns de Phuket Town, on es poden tastar plats clàssics de la cuina del sud de Tailàndia com el Mee Hokkien o el curri de cranc Gaeng Poo.
Seràs capaç d’allunyar-te de les rutes més trillades per descobrir els secrets més ben guardats d’aquesta costa salvatge?